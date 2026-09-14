Doi campioni români ajung la Cornell. Americanii văd România ca pe o nouă sursă de talente în tenis

Cei doi fac parte dintr-un grup de numai trei jucători nou-veniți în lotul prestigioasei universități americane.

Publicația studențească The Cornell Daily Sun vorbește chiar despre o „Romania Mania” și remarcă faptul că România începe să devină o sursă constantă de talente pentru programul de tenis al universității americane. Echipa este pregătită de Silviu Tănăsoiu, aflat la al 15-lea sezon în funcția de antrenor principal.

Cezar Papoe continuă o tradiție de familie la Cornell

Originar din Târgoviște, Cezar Papoe ajunge într-un loc pe care îl cunoaște deja prin intermediul fratelui său mai mare, Radu Papoe, absolvent al Cornell în 2025 și unul dintre cei mai performanți jucători din istoria recentă a programului.

Radu a încheiat cei patru ani cu un bilanț de 75 de victorii și 22 de înfrângeri la simplu. El a devenit primul jucător Cornell din aproape 25 de ani desemnat „Ivy League Player of the Year” și primul din istoria programului de tenis care a obținut distincția All-American, potrivit publicației.

Cezar Papoe vine însă în Statele Unite cu propriul palmares. Tânărul român a câștigat de două ori titlul național la simplu și o dată pe cel la dublu și are în palmares trei titluri în circuitul de juniori al Federației Internaționale de Tenis.

Cea mai bună clasare a sa la simplu este locul 987.

Papoe spune că experiența fratelui său i-a oferit numeroase informații despre Cornell și despre echipă, însă vrea să-și construiască propriul parcurs în Statele Unite.

De la zgura din România la terenurile rapide din SUA

Una dintre provocările pentru sportivul din Târgoviște este schimbarea suprafeței de joc. Papoe a crescut jucând în principal pe zgură, în timp ce tenisul universitar american se desfășoară în mare parte pe suprafețe hard.

Românul spune că terenurile sunt mai rapide și necesită o perioadă de adaptare, dar consideră schimbarea o provocare pe care o privește cu interes.

În alegerea Cornell a contat, potrivit acestuia, posibilitatea de a combina tenisul la nivel ridicat cu o educație academică puternică, dar și legătura deja existentă cu universitatea prin fratele său.

David Carteputredă, de 12 ori campion național

Al doilea român recrutat este David Carteputredă, din Galați, care ajunge la Cornell cu un palmares consistent.

Carteputredă este prezentat de publicația universității drept campion național al României de 12 ori și a ajuns până pe locul 1.799 în clasamentul ATP la simplu. Experiența sa în tenisul profesionist este considerată neobișnuită pentru un jucător aflat la începutul carierei universitare.

La fel ca Papoe, Carteputredă a crescut jucând în principal pe zgură.

Sportivul gălățean a remarcat însă o diferență importantă după sosirea în Statele Unite: tenisul universitar american i se pare mai rapid și mai agresiv. El a vorbit și despre diferența dintre facilitățile pe care le avea la dispoziție în România și cele oferite la Cornell.

Carteputredă afirmă că a ales universitatea americană datorită combinației dintre nivelul academic și cel sportiv, dar și pentru că obiectivele echipei corespund propriilor ambiții. El a descris colectivul de la Cornell drept „o mare familie”.

Antrenor român pentru o echipă cu tot mai mulți români

Cei doi sportivi vor lucra sub conducerea lui Silviu Tănăsoiu, antrenorul principal al echipei masculine de tenis a Cornell.

Tănăsoiu avertizează că trecerea la viața universitară americană presupune o perioadă importantă de adaptare pentru toți cei trei jucători nou-veniți, atât din punct de vedere sportiv, cât și academic.

Antrenorul spune că aceștia trebuie să se obișnuiască cu volumul și intensitatea activităților de la Cornell și să lucreze inclusiv la mentalitate și la standardele pe care trebuie să le respecte zi de zi.

Cornell își începe noul sezon după ce a cucerit primul titlu Ivy League din ultimii nouă ani și a obținut calificarea automată în turneul NCAA. După plecarea a doi jucători importanți din lotul sezonului precedent, universitatea mizează pe trei noi recruți: americanul Greg Bernadsky și românii Cezar Papoe și David Carteputredă.