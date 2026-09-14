Aproape 800 de tineri judoka din patru țări, prezenți la Turneul Internațional „Motiuashi”

Numărul participanților a crescut cu aproximativ 100 față de ediția precedentă, potrivit unui comunicat al organizatorilor, turneul devenind astfel una dintre competițiile importante de judo pentru juniori organizate în România.

Președinte al ACS Motiuashi este Violeta Beclea Szekely, vicecampioană olimpică și mondială și campioană europeană la atletism. Fosta atletă a declarat că experiența acumulată în sportul de performanță este folosită în dezvoltarea proiectului dedicat judoului.

„Sunt extrem de mândră de ceea ce am reușit să construim prin această competiție. Față de anul trecut, am adus pe tatami cu aproximativ 100 de sportivi mai mult. Multă lume m-a întrebat dacă am abandonat atletismul pentru judo. Nu am abandonat atletismul; am transferat experiența acumulată într-un proiect nou, dedicat performanței și educației prin judo”, a declarat Violeta Beclea Szekely.

La competiție au fost prezente și trei dintre marile campioane ale atletismului românesc, Doina Melinte, Anișoara Cușmir și Ionela Târlea, care au venit să îi susțină pe tinerii participanți.

Turneul le-a oferit sportivilor posibilitatea de a concura împotriva unor adversari proveniți din școli de judo diferite și de a acumula experiență într-un cadru internațional. Pentru cei mai mici dintre participanți, competiția a reprezentat și una dintre primele experiențe într-un concurs de acest nivel.