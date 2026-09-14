Prima pagină » Sport » Aproape 800 de tineri judoka din patru țări, prezenți la Turneul Internațional „Motiuashi”

Aproape 800 de tineri judoka din patru țări, prezenți la Turneul Internațional „Motiuashi”

Aproape 800 de tineri judoka, cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani, din România, Republica Moldova, Italia și Turcia, au participat la cea de-a doua ediție a Turneului Internațional de Judo „Motiuashi”, competiție organizată la București, de Asociația Clubul Sportiv Motiuashi, condusă de fosta mare atletă Violeta Beclea Szekely.
Aproape 800 de tineri judoka din patru țări, prezenți la Turneul Internațional „Motiuashi”
sursă foto: ACS Motiuashi
Petre Apostol
14 sept. 2026, 14:38, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Numărul participanților a crescut cu aproximativ 100 față de ediția precedentă, potrivit unui comunicat al organizatorilor, turneul devenind astfel una dintre competițiile importante de judo pentru juniori organizate în România.

Președinte al ACS Motiuashi este Violeta Beclea Szekely, vicecampioană olimpică și mondială și campioană europeană la atletism. Fosta atletă a declarat că experiența acumulată în sportul de performanță este folosită în dezvoltarea proiectului dedicat judoului.

„Sunt extrem de mândră de ceea ce am reușit să construim prin această competiție. Față de anul trecut, am adus pe tatami cu aproximativ 100 de sportivi mai mult. Multă lume m-a întrebat dacă am abandonat atletismul pentru judo. Nu am abandonat atletismul; am transferat experiența acumulată într-un proiect nou, dedicat performanței și educației prin judo”, a declarat Violeta Beclea Szekely.

La competiție au fost prezente și trei dintre marile campioane ale atletismului românesc, Doina Melinte, Anișoara Cușmir și Ionela Târlea, care au venit să îi susțină pe tinerii participanți.

Turneul le-a oferit sportivilor posibilitatea de a concura împotriva unor adversari proveniți din școli de judo diferite și de a acumula experiență într-un cadru internațional. Pentru cei mai mici dintre participanți, competiția a reprezentat și una dintre primele experiențe într-un concurs de acest nivel.

Recomandarea video

EXCLUSIV. Guvernul Ciolacu a plătit peste 675 de milioane de lei pentru primele profesorilor din bugetul național, deși susținea că sunt din fonduri europene / Același lucru l-a făcut și guvernul Ciucă
G4Media
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
GSP.ro
Calea ferată Brașov-Sighișoara va fi modernizată cu 630 de milioane de euro de la BEI. Trenurile de călători vor putea circula cu până la 160 km/h
Gandul
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Castelul renascentist din Sibiu, unde acum 350 de ani s-a pierdut autonomia Transilvaniei, restaurat cu fonduri europene
Libertatea
Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Urma un tratament medicamentos! Cum au arătat ultimele luni din viața ei
CSID
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia