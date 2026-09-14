Organizatorul galei MMA din Brașov face demersuri pentru eliberarea lui Tolea Ciumac, după ce luptătorul a fost arestat preventiv

Organizatorii anunță că lucrează împreună cu avocații lui Tolea Ciumac și susțin demersurile legale prin care acesta încearcă să obțină eliberarea în urma căilor de atac disponibile.

„În paralel, facem toate demersurile care țin de noi pentru ca meciul programat în gala RXF din 30 septembrie, la Lux Divina Brașov, să aibă loc”, se arată într-un comunicat transmis luni.

Tolea Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce, în noaptea de 12 spre 13 septembrie, polițiștii Secției 27 din Capitală s-au sesizat din oficiu în urma apariției unor imagini în care doi bărbați se agresează în fața unui local din Centrul Vechi.

Potrivit polițiștilor, inițial ar fi avut loc o agresiune reciprocă, iar conflictul a escaladat, unul dintre bărbați continuând să-l lovească în mod repetat pe celălalt. Ciumac a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Persoana vătămată a declarat că nu dorește să formuleze plângere.

În urma arestării preventive, participarea lui Tolea Ciumac la gala din 30 septembrie este pusă sub semnul întrebării. Organizatorii galei susțin însă că fac demersurile necesare pentru ca evenimentul să poată avea loc conform programului.

„Nu ne substituim justiției și nu comentăm o anchetă aflată în desfășurare. Dar, ca organizație care l-a avut și îl are pe Tolea Ciumac drept cap de afiș, considerăm că este important să fim alături de omul cu care am construit acest eveniment”, transmit reprezentanții organizatorilor galei.