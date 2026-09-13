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Tolea Ciumac, arestat preventiv după scandalul din Centrul Vechi

Luptătorul de MMA Tolea Ciumac a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma scandalului violent izbucnit în Centrul Vechi al Capitalei.
Tolea Ciumac, arestat preventiv după scandalul din Centrul Vechi
Andrei Rachieru
13 sept. 2026, 17:20, Social
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„Față de bărbatul bănuit, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile”, transmite DGPMB.

Decizia vine după ce, în noaptea de 12 spre 13 septembrie, polițiștii Secției 27 s-au sesizat din oficiu în urma apariției unor imagini în care doi bărbați se agresează în fața unui local din Centrul Vechi.

Potrivit polițiștilor, inițial ar fi avut loc o agresiune reciprocă, iar conflictul a escaladat, unul dintre bărbați continuând să-l lovească în mod repetat pe celălalt.

În urma verificărilor, Tolea Ciumac a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Persoana vătămată a declarat că nu dorește să formuleze plângere.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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