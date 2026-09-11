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Bărbat de 33 de ani, reținut de DIICOT după ce a fost prins cu peste 1 kg de cocaină

Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Harghita, fiind cercetat pentru trafic de droguri de risc și de mare risc.
Bărbat de 33 de ani, reținut de DIICOT după ce a fost prins cu peste 1 kg de cocaină
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Laura Buciu
11 sept. 2026, 13:44, Social
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Potrivit anchetatorilor, în perioada mai–septembrie 2026, acesta ar fi procurat, deținut și comercializat substanțe stupefiante. Pe 9 septembrie, bărbatul a fost prins în flagrant în Constanța, în timp ce comercializa cocaină pentru suma de 1.500 de lei.

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În urma percheziției făcute la locuința suspectului, anchetatorii au descoperit aproximativ 1,1 kilograme de cocaină, drog de mare risc, ambalată în opt pungi. De asemenea, au fost găsite alte trei punguțe care conțineau canabis, precum și alte mijloace de probă.

Procurorii au sesizat Tribunalul Harghita cu propunerea de arestare preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.

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