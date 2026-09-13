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Scandalul din Centrul Vechi al Capitalei s-a terminat prost pentru un cunoscut luptător de MMA. Bărbatul a fost reținut

Scandalul din Centrul Vechi al Capitalei s-a terminat prost pentru un fost luptător de MMA. Este vorba despre Tolea Ciumac. Bărbatul a fost reținut și va fi dus în fața unui judecător.
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Petru Mazilu
13 sept. 2026, 10:21, Social
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Scandalul din Centrul Vechi al Capitalei a avut loc vineri, dar bărbatul a fost reținut sâmbătă. Doi bărbați s-au bătut în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei. Martorii au filmat scenele violente care ulterior au ajuns și la polițiști.

„La data de 12 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție s-au sesizat din oficiu, ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini video, în care se observă faptul că doi bărbați s-ar fi agresat fizic, în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei. Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, inițial, între cei doi bărbați ar fi avut loc o agresiune reciprocă, conflictul escaladând ulterior, context în care unul dintre aceștia ar fi continuat să îl lovească în mod repetat pe celălalt. În urma activităților desfășurate, cele două persoane implicate în incident au fost identificate, respectiv atât persoana bănuită de comiterea agresiunii, cât și persoana vătămată”, a transmis Poliția Capitalei.

Cei doi bărbați au fost duși la audieri

Ulterior, cei doi bărbați au fost duși la sediul Secției 27 Poliție pentru audieri. Agresorul a fost reținut.

„În contextul audierilor, persoana vătămată a declarat că nu dorește să formuleze plângere. În urma activităților specifice desfășurate, față de persoana bănuită de comiterea faptelor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Persoana în cauză urmează a fi prezentată magistraților, cu propunere legală”, a adăugat Poliția Capitalei.

Cine este Tolea Ciumac

Anatoli „Tolea” Ciumac este un fost luptător profesionist din Republica Moldova, naturalizat în România. Acesta a devenit o figură extrem de cunoscută în spațiul public românesc atât prin prisma performanțelor sale din sporturile de contact (K-1, kempo, MMA), cât și din cauza numeroaselor controverse de natură juridică și scandaluri mediatice

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