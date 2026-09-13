Polițiștii acuzați că au dormit, au refuzat misiuni, au făcut raportări false și au mers în localuri în timpul turelor nocturne

11 polițiști dintr-o regiune din centrul Italiei sunt acuzați că nu și-au îndeplinit obligațiile de serviciu. Lista cu acuzații este lungă și cuprinde printre altele cea de folosire a mașinilor de Poliție în scop personal.

În timpul turelor de noapte, polițiștii ar fi dormit în autospeciale, ar fi mers în localuri și ar fi raportat misiuni false. De asemenea, ei ar fi refuzat unele misiuni.

Într-un caz se vorbește despre furtul unor ciocolate dintr-o stație de carburanți. Polițiștii resping toate acuzațiile.

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