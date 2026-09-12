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Angajatul unei companii, legat de stâlp de localnicii unui sat. Oamenii erau nemulțumiți de conexiunea la internet

Angajatul unei companii a fost legat de stâlp de localnicii unui sat din India. Oamenii erau nemulțumiți de conexiunea la internet și s-au răzbunat pe tehnicianul care a ajuns în zonă. Scandalul s-a încheiat la Poliție.
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Petru Mazilu
12 sept. 2026, 22:53, Social
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Locuitorii unui sat din India au legat un tehnician de un stâlp din cauza conexiunii slabe la internet, potrivit Nexta. Un martor a filmat momentul în care angajatul companiei este legat de un stâlp de telecomunicații.

Numeroase persoane au participat la agresiune. Angajatul a fost legat cu sfoară de stâlp și apoi a fost luat la întrebări de sătenii furioși.

Mai mulți localnici au fost reținuți

Incidentul a ajuns în atenția polițiștilor. Aceștia au deschis o anchetă și au aflat că locuitorii erau nemulțumiți deoarece plăteau pentru abonamente 5G, dar adesea primeau doar o conexiune 4G instabilă. Ei le-au spus polițiștilor că prin legarea angajatului de stâlp au dorit să atragă atenția conducerii companiei.

Tehnicianul a fost eliberat în scurt timp. Polițiștii au reținut șase persoane implicate în incident. Acestora li s-au adus acuzații de reținere ilegală și tulburare a ordinii publice.

India, o țară violentă

Abuzurile din India reprezintă o problemă socială complexă, marcată de violențe sexuale, discriminare de castă și exploatarea minorilor. Numeroase cazuri de abuzuri, în special sexuale, nu sunt raportate din cauza barierelor culturale și a lipsei de personal și de încredere în autorități.

În ultimii ani, protestele publice masive au determinat guvernul să introducă pedepse aspre, inclusiv pedeapsa cu moartea pentru violul copiilor sub 12 ani. O altă problemă are legătură cu structura socială a comunității. Membrii castelor inferioare sunt expuși frecvent la abuzuri fizice, sociale și economice.

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