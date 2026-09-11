Traian Băsescu, atacuri dure la adresa lui Bolojan: „Dacă specialiștii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru”. Critici și la adresa lui Grindeanu

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat, vineri, la Digi24, critici dure la adresa premierului interimar Ilie Bolojan și a liderului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul crizei politice și al negocierilor pentru formarea unui nou Guvern.

Acesta a susținut că Bolojan nu ar trebui să fie cel care stabilește cine poate face parte din viitorul Guvern.

„Mai rămâne să spună domnul Bolojan că cei care ar putea fi în guvern trebuie să treacă să fie examinați de domnia sa. Nu știi niciodată ce îi place lui Bolojan, ce înțelege el prin specialism. Dacă înțeleg eu bine, un specialist trebuie să fie de talia dânsului, în concepția domniei sale. Păi dacă specialiștii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru. Mai bine ca la guvernul Cioloș decât cu guvern selectat de domnul Bolojan, care nu înțelege nimic din economie. Dânsul este pur și simplu brutal în a impune niște tăieri și cu asta basta”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Declarațiile fostului președinte vin după ce Ilie Bolojan a susținut joi că soluția pe care o consideră fezabilă pentru ieșirea din criza politică este formarea unui guvern de tranziție cu un premier și miniștri tehnocrați.

Traian Băsescu a fost întrebat și despre posibilitatea deblocării crizei politice, în condițiile în care partidele par să își păstreze pozițiile din ultimele luni.

„Bun, este evident că toți sunt mulțumiți cu situația actuală, dar singurul responsabil constituțional este președintele. Deci Grindeanu vrea să nu ajungă să fie prim-ministru, Bolojan vrea să nu plece”, a spus Traian Băsescu.

Desemnarea unui candidat pentru conducerea Guvernului ar putea pune capăt speculațiilor și blocajului politic, a precizat fostul președinte Traian Băsescu.

„Deci singurul care în momentul de față ar avea treabă și ar putea să închidă speculațiile și a lui Grindeanu și a lui Bolojan este președintele prin nominalizarea unui candidat care, odată nominalizat, are forța politică să meargă să spună eu sunt viitorul prim-ministru, cine vine să susțină guvernul meu la instalare?”, a declarat fostul șef al statului.