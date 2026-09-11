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Guvernul a aprobat bugetul Metrorex pentru 2026. Sunt estimate pierderi de 295,5 milioane de lei

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2026 al Metrorex, companie aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Metrorex estimează venituri totale de 1,797 miliarde de lei, cheltuieli de 2,093 miliarde de lei și pierderi de 295,5 milioane de lei, în timp ce sursele necesare finanțării investițiilor ajung la 1,958 miliarde de lei. Aprobarea vine la câteva zile după ce sindicatul a amenințat că metroul s-ar putea opri dacă nu vor fi plătite salariile.
Guvernul a aprobat bugetul Metrorex pentru 2026. Sunt estimate pierderi de 295,5 milioane de lei
Stație de metrou din București. Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN via Mediafax Foto
Diana Nunuț
11 sept. 2026, 17:58, Economic
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Guvernul României a aprobat, în ședința de vineri, bugetul de venituri și cheltuieli pentru Metrorex pentru 2026. Potrivit unui comunicat de presă emis de Executiv, bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026 va asigura desfășurarea activității economice a societății și îndeplinirea obligațiilor către terți.

Veniturile totale estimate pentru acest an sunt de 1,797 miliarde de lei, în scădere cu 23,19% față de cele realizate în 2025. Veniturile din exploatare reprezintă aproximativ 99,997% din veniturile totale.

Potrivit Guvernului, veniturile din subvenții sunt estimate la 761,49 milioane de lei, în scădere cu 12,77% față de cele realizate la 31 decembrie 2025.

„Cuantumul subvenției de la bugetul de stat, alocată societății în anul 2026, prin Legea bugetului de stat pe anul 2026 – legea nr. 43/2026, este în valoare de 761,49 milioane lei, după reținerea procentului de 10% din suma de 846,1 milioane lei”, se arată în comunicatul Guvernului.

Pe de altă parte, veniturile din producția vândută sunt estimate în creștere cu 9,55%, iar cele din serviciile prestate, respectiv activitatea de transport al călătorilor cu metroul, ar urma să crească cu 7,84% față de anul 2025.

Cheltuielile cu personalul, în creștere față de 2025

Potrivit comunicatului, Metrorex estimează o creștere a numărului de călători transportați, de la 153,27 milioane în 2025 la aproximativ 165,5 milioane în 2026.

Cheltuielile totale sunt programate la 2,093 miliarde de lei, în scădere cu 21,08% față de cele realizate la 31 decembrie 2025.

Cheltuielile cu personalul sunt estimate la 1,070 miliarde de lei, cu 38,4 milioane de lei mai mult față de nivelul înregistrat în 2025. Cheltuielile de natură salarială, propuse la 973,8 milioane de lei, sunt mai mari cu 3,71% față de cele realizate în anul precedent, mai transmite Guvernul.

Pe de altă parte, pierderile estimate pentru 2026 sunt de 295,5 milioane de lei, în scădere cu 5,31% față de 2025.

În același timp, sursele necesare finanțării investițiilor sunt estimate la 1,958 miliarde de lei, cu 78,77% mai mult față de cele realizate la 31 decembrie 2025.

Potrivit Guvernului, vor fi efectuate cheltuieli de investiții pentru Magistrala 5 – Drumul Taberei-Pantelimon, Secțiunea 1 – Râul Doamnei – Eroilor, pentru Magistrala 6 – legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni, precum și pentru achiziția de trenuri și echipamente asociate.

De asemenea, investițiile vizează „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”.

Lider sindical: Metrorex are în conturi doar 3.000 de lei

În urmă cu două zile,  preşedintele USLM, Marian Artimon, a declarat că Metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie, dacă angajaţii Metrorex nu îşi primesc salariile.

„Încă de la începutul anului, în toate aparițiile pe care le-a avut USLM, am atras atenția că undeva la sfârșit de august, început de septembrie, se vor termina banii de exploatare”, a transmis conducerea sindicatului.

„Mâine-poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem face această plată. (…) În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei, adică insuficient să facem această plată”, au afirmat reprezentanții USLM.

„Atenție, pe data de 16 nimeni nu mai garantează că metroul va funcționa, pentru că oricine se va uita în pungă. A început școala, oamenii sunt tineri, au copii, au rate la bănci și nimeni de la bancă nu o să-i aștepte cu trei, patru, cinci zile”, a mai spus președintele USLM.

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