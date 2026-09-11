ANSVSA a transmis către Comisia Europeană Planul de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Ce măsuri a propus

Alături de instrucțiuni metodologice și norme de biosecuritate, planul prevede administrarea diferențiată a vaccinurilor obținute cu titlu gratuit de la Comisia Europeană, în schemă completă în zonele de risc și exclusiv pentru Variola Ovină și Caprină în restul țării, astfel încât exportul de carcase și produse din lapte nu va fi afectat.

Planul de Acțiune, inclusiv strategia de vaccinare, a fost elaborat inclusiv cu sprijinul medicilor epidemiologi experți în domeniu și cu consultarea structurilor asociative de crescători.

Administrarea diferențiată a vaccinurilor

„Trebuie să fie foarte clar. Propunem administrarea diferențiată a vaccinurilor pe care le putem obține gratuit de la Comisia Europeană, astfel încât să deblocăm exporturile și să protejăm producătorii de orice fel de interdicție la export de carcase sau produse din lapte. De aceea experții noștri au investit enorm de multă muncă pentru trasarea zonelor de risc. În Dobrogea vom administra schema completă de vaccin, iar în restul țării ne vom limita la vaccinarea împotriva variolei. Precizăm că în ultimele săptămâni nu avem nici un focar nou de PMR”, a precizat președintele ANSVSA.

Planul național a fost consolidat în urma vizitei de lucru din 4 septembrie la sediul Comisiei Europene. La discuții au participat viceprim-ministrul și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tánczos Barna și președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

În cadrul acestei întâlniri, reprezentanții României au purtat discuții și negocieri tehnice extinse cu oficialii Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE). În baza amendamentelor aduse planului intermediar, în urma acestor consultări, noul document reglementează condițiile stricte de control, regionalizare și trasabilitate.

Peste un milion de doze de vaccin primite de la Comisia Europeană

Pentru implementarea imediată a măsurilor, ANSVSA a obținut din partea Comisiei Europene, cu titlu gratuit, un contingent de 1.300.000 de doze de vaccin. Dintre acestea, 1.000.000 de doze vor fi utilizate pentru imunizarea împotriva Variolei Ovine și Caprine (VOC), iar 300.000 de doze vor fi alocate combaterii Pestei Micilor Rumegătoare (PMR).

Strategia de vaccinare prevede o abordare diferențiată a teritoriului național, în funcție de analiza de risc. Astfel, în județele Tulcea și Constanța se va aplica o schemă completă de imunizare prin vaccinare duală (PMR și VOC). Din această zonă se va permite exclusiv exportul de animale vii și carcase, cu condiția ca țările terțe de destinație să accepte importul de pe teritorii unde se practică vaccinarea. În restul teritoriului național, vaccinarea se va efectua exclusiv împotriva VOC. Această delimitare va permite reluarea exporturilor de animale vii, carcase de ovine și caprine, laptele pasteurizat și produsele lactate procesate termic, atât în statele membre ale Uniunii Europene, cât și în țări terțe, în baza certificatelor agreate.

ANSVSA a finalizat negocieri cu autorități veterinare din alte țări

În paralel, ANSVSA a finalizat negocierile bilaterale cu autoritățile veterinare din Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Kuweit și Libia. Au fost deja agreate și aprobate noile modele de certificate sanitare veterinare pentru export. O delegație oficială din Libia va efectua o vizită de lucru în România în cursul lunii octombrie, pentru a definitiva detaliile logistice ale exporturilor de ovine.

Președintele ANSVSA va continua acțiunile începute prin vizita din 4 septembrie de la Comisia Europeană și prin transmiterea oficială a planului din cursul zilei de vineri. În perioada 14-17 septembrie, va participa la Reuniunea Șefilor Serviciilor Veterinare (CVO) din Kilkenny, Irlanda. Aici, intenționează să supună discuției acest Plan de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine.

Perspectiva devansării datei de reluare a exporturilor naționale de ovine și caprine va fi posibilă, în condițiile în care toți factorii implicați, de la autorități și medici veterinari până la asociațiile de crescători, respectă cu strictețe monitorizarea riguroasă și calendarul de vaccinare din planul de acțiune.

„Vom relua exporturile în curând”

„Putem ieși din această situație epidemiologică și am încredere că vom relua exporturile în curând, poate chiar înainte de termenele estimate inițial. Avem însă nevoie de un efort cu adevărat național, coordonat și onest. La finalul acestei crize putem ieși mai uniți și mai pregătiți”, a specificat Alexandru Bociu.