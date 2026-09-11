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Cseke Attila: Fondurile din „Anghel Saligny”, epuizate. Autoritățile locale au două variante

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a anunțat că fondurile programului „Anghel Saligny” de finanțare a proiectelor au fost epuizate. Începând de vineri, platforma mdpla dedicată cererilor de finanțare este închisă.
Cseke Attila: Fondurile din „Anghel Saligny”, epuizate. Autoritățile locale au două variante
Daiana Rob
11 sept. 2026, 13:00, Economic
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Potrivit unui comunicat publicat de Ministerul Dezvoltării, joi, depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală investiții.mdlpa.ro este suspendată din data de 11 septembrie 2026, urmând să fie reluată dacă vor fi suplimentate creditele bugetare aferente programului.

„Măsura nu se aplică beneficiarilor care se încadrează în prevederile OUG nr. 87/2025 pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice și care au încărcat în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene, prin care au aprobat plata din bugetele proprii a procentului de 20% din suma estimată. Pentru acești beneficiari, sumele necesare au fost rezervate”, transmite Ministerul Dezvoltării.

Pentru proiectele aflate în execuție, autoritățile locale au două variante. Fie continuă proiectele din fonduri proprii sau alte surse de finanțare legale, fie decid sistarea proiectelor pentru a evita acumularea arieratelor, adică datorii, impozite sau alte plăți care nu au fost relizate la termen.

Dacă bugetul programului „Anghel Saligny” va fi suplimentat în acest an, Ministerul Dezvoltării va anunța beneficiarii și va relua transferurile de fonduri.

De asemenea, primăriile sau consiliile județene pot solicita ulterior banii deja plătiți din fondurile proprii drept contribuție la stat pe perioada valabilității contractelor de finanțare.

Cu fonduri din „Anghel Saligny” sunt finanțate nerambursabil investițiile de infrastructură locală aflate în diferite stadii de implementare, iar continuitatea lor depinde de asigurarea resurselor bugetare necesare.

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