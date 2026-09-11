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Darău propune o strategie comună de promovare pentru turismul românesc

Irineu Darău, ministrul Economiei, propune o nouă strategie de promovare pentru turismul românesc, mai precis reguli comune pentru organizațiile locale, județene și regionale, ce vizează coordonarea pentru atragerea turiștilor în România.
Darău propune o strategie comună de promovare pentru turismul românesc
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
11 sept. 2026, 10:38, Economic
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La Consiliul Consultativ al Turismului, desfășurat, joi, ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat cu reprezentanții industriei despre înființarea unei Organizații de Management a Destinației (OMD), la nivel de țară.

„Vreau ca până la finalul anului să avem o soluție clară, construită împreună cu industria, iar din 2027 să poată începe operaționalizarea”, a scris Darău, vineri, pe Facebook. 

Ministrul afirmă că România „nu poate fi promovată eficient dacă fiecare face lucrurile separat”.

„Avem nevoie de o strategie comună pentru România ca destinație, dar și de reguli clare pentru organizațiile locale, județene și regionale. Mai puțină fragmentare, mai multă coordonare și, mai ales, o promovare care să ne ajute să atragem mai mulți turiști”, a transmis Darău. 

Darău a mai precizat că Ministerul Economiei pregătește participarea României la târgurile internaționale din această toamnă și pentru 2027. De asemenea, ministerul intenționează să colaboreze mai îndeaproape cu operatorii din turism înainte de fiecare târg. 

„Nu este suficient să fim prezenți. Trebuie să știm ce promovăm, cui ne adresăm și ce vrem să obținem”, a scris Darău.

Ministrul a precizat că, în cadrul întâlnirii de joi, au fost discutate și posibilele măsuri pentru sprijinirea industriei în 2027.

„Prima pentru incoming și instrumente de tip Kurzarbeit sunt două dintre soluțiile pe care vreau să le duc mai departe în discuțiile pentru bugetul de anul viitor. Iar digitalizarea și transparentizarea merg înainte”, a declarat Darău. 

Aceasta precizează că Ministerul Economiei va începe lucrul la fișa digitală de cazare și la registrul unic al structurilor turistice.„”

„Avem nevoie de date mai bune pentru a înțelege mai bine piața și pentru a lua decizii mai bune”, a conchis Darău. 

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