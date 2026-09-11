Inflația scade puternic în România. Benzina și motorina s-au scumpit cu peste 6% într-o singură lună

Indicele prețurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100,22%, arată INS în raportul despre inflația din luna august.

Rata inflației de la începutul anului, respectiv august 2026 comparativ cu decembrie 2025, a fost de 4,6%.

Rata anuală a inflației, august 2026 față de august 2025, a ajuns la 6,2%, în scădere cu două puncte procentuale față de nivelul de 8,2% înregistrat în iulie.

Combustibilii s-au scumpit puternic

Una dintre cele mai mari modificări de preț din luna august a fost înregistrată la combustibili.

Benzina s-a scumpit cu 6,64% într-o singură lună, iar motorina cu 6,12%.

Față de decembrie 2025, prețul benzinei este mai mare cu 25,43%, iar cel al motorinei cu 35,75%, potrivit datelor INS.

În ultimul an, combustibilii s-au scumpit cu 17,03%. Benzina este mai scumpă cu 25,49% față de august 2025, iar motorina cu 34,61%.

Alimentele s-au ieftinit în august

În schimb, prețurile mărfurilor alimentare au scăzut cu 0,71% în august față de iulie.

Cele mai importante ieftiniri au fost consemnate la legume și conserve de legume, unde prețurile au scăzut cu 7,02%, și la fructe și conserve din fructe, cu 5,39%.

Pe de altă parte, unele produse alimentare s-au scumpit. Uleiul a avut o creștere de 0,98%, carnea de porc s-a scumpit cu 0,63%, iar pâinea cu 0,35%.

Ouăle au înregistrat o creștere de 0,37% în august și sunt cu 10,88% mai scumpe decât în august 2025.

Cafeaua s-a scumpit cu 0,07% față de iulie și este cu 15,02% mai scumpă decât în urmă cu un an.

Serviciile au continuat să se scumpească

Prețurile serviciilor au crescut cu 0,71% în august față de luna precedentă. În raport cu august 2025, serviciile sunt mai scumpe, în medie, cu 11,28%.

Una dintre cele mai mari creșteri anuale este înregistrată la chirii, unde prețurile sunt cu 39,70% mai mari decât în august 2025.

În categoria mărfurilor nealimentare, prețurile au crescut cu 0,61% în august față de iulie și cu 6,36% față de august 2025.