Salariul mediu net a crescut la 5.820 de lei. Românii au pierdut însă putere de cumpărare în ultimul an

Datele INS prezentate vineri arată că, în iulie 2026, salariul mediu brut a fost de 9.709 lei, cu 145 de lei, respectiv 1,5%, mai mare decât în luna iunie 2026.

Salariul mediu net a fost de 5.820 de lei, în creștere cu 86 de lei față de luna iunie 2026, respectiv tot cu 1,5%.

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,5%. În același timp, indicele câștigului salarial real, calculat ca raport între indicele câștigului salarial mediu net și indicele prețurilor de consum, a fost de 97,5% în iulie 2026 față de iulie 2025.

Asta înseamnă că, raportat la evoluția prețurilor, puterea de cumpărare a salariului mediu net a fost cu 2,5% mai mică decât în urmă cu un an.

Creșteri în mai multe ramuri

În luna iulie 2026, cele mai mari creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au înregistrat în activitățile juridice și de contabilitate, unde salariile au crescut cu 23,4%, și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu 20,2%.

Creșteri ale câștigului salarial mediu net, cuprinse între 8% și 14,5%, au fost înregistrate și în activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, activități de închiriere și leasing, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, precum și în alte activități profesionale, științifice și tehnice.

În ce domenii au scăzut salariile

Scăderi ale câștigului salarial mediu net față de luna iunie 2026 au fost înregistrate în fabricarea produselor din tutun, activități de editare, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, telecomunicații, fabricarea de mașini și utilaje și fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice. Scăderile au fost cuprinse între 7,5% și 11,5%.

De asemenea, scăderi cuprinse între 1,5% și 4,5% au fost înregistrate în intermedieri financiare, activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, precum și în tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor.

În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câștigul salarial mediu net a crescut ușor în sănătate și asistență socială, cu 1,5%, respectiv în administrația publică, cu 0,6%, și a scăzut ușor în învățământ, cu 1,1%.