Ryan Reynolds, Dr. Anna Lembke, Ilian Mihov și David Popovici se numără printre cei aproximativ 200 de speakeri care vin la București pe 29–30 septembrie 2026. Din line-up fac parte și lideri de top ai unor companii precum McLaren Racing, Banca Transilvania și Mastercard. Agenda Impact SEE’26 urmărește deciziile care modelează următorul capitol pentru business și pentru regiune: cum câștigă organizațiile clienți, cum pun inteligența artificială la treabă și cum adună talentul, capitalul și partenerii de care au nevoie ca să crească.

Impact SEE’26, prezentat de Mastercard, aduce peste 2.500 de participanți la Romexpo și Face Convention Center, pentru a treia sa ediție la București. Programul din acest an se întinde pe opt direcții tematice, dintre care două noi: Investiții & Startup-uri și Cultură. Pe trei scene principale și în Impact Bookstore, evenimentul pune expertiza internațională în legătură cu experiența oamenilor care construiesc companiile și instituțiile Europei de Sud-Est.

„Ca să vezi ce urmează, trebuie să privești dincolo de propriul domeniu. Tehnologia schimbă ce este posibil. Cultura schimbă ce își doresc oamenii. Capitalul decide ce se construiește. Avantajul vine din a vedea cum se leagă între ele aceste schimbări”, spune Krystian Wolak, fondator și CEO al Impact. „La Impact SEE îți poți testa ideile cu oameni din alte sectoare și din alte piețe, poți explora direcții noi și poți întâlni parteneri din toată regiunea. Dacă ne dai două zile din timpul tău, avem grijă să conteze. Ambiția noastră este simplă: două zile la București care continuă să lucreze pentru tine mult după ce pleci.”

Businessul atenției

Pentru starul de la Hollywood și antreprenorul Ryan Reynolds, creativitatea a devenit un activ de business. Ce a construit cu Maximum Effort, Aviation Gin și Mint Mobile arată cum o voce distinctă poate ajuta un brand să câștige atenție, să atragă clienți și să ajungă în piețe noi. La prima sa apariție oficială în România, în a doua zi a Impact SEE, va aduce această experiență într-o conversație despre antreprenoriat.

Relația dintre brand și business va fi și subiectul unui fireside chat cu Louise McEwen, Chief Marketing Officer al McLaren Racing, moderat de Sergiu Mircea, director executiv Marketing, Comunicare și Customer Experience la Banca Transilvania. Participarea sa face parte din parteneriatul Mastercard cu echipa de Formula 1 McLaren Mastercard.

Competiția pentru atenție are consecințe dincolo de rezultatele comerciale. Dr. Anna Lembke, psihiatru la Stanford și autoarea volumului Dopamine Nation, susține un keynote în prima zi, după care urcă pe scenă alături de Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, și Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația, pentru „Economia dopaminei: leadership, tehnologie și lupta pentru atenția umană”. Discuția lor aduce știința comportamentului în deciziile pe care companiile le iau despre tehnologie, relația cu clienții și leadership.

De unde vine următoarea creștere a Europei de Sud-Est

De unde va veni următorul val de creștere al regiunii și de ce au nevoie companiile ca să facă parte din el? Economistul și fostul decan al INSEAD, Ilian Mihov analizează forțele care vor modela competitivitatea în deceniul următor, apoi li se alătură lui Bartosz Ciołkowski, General Manager Mastercard pentru Europa de Sud-Est, și lui Erdem İnan, CEO al Trendyol Group, pentru „Noile reguli ale competitivității: talent, tehnologie și capital”.

Programul economic va analiza și cum pot politicile publice să susțină investițiile, să întărească competitivitatea și să creeze condițiile unei creșteri de durată. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va vorbi despre felul în care ambiția economică se traduce în prosperitate.

Următoarele motoare de creștere ale Europei vor fi explorate de Ambrozie-Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Din discuție va face parte și Michał Baranowski, subsecretar de stat în Ministerul polonez al Dezvoltării Economice și Tehnologiei.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, Emir Kurtić, viceguvernator al Băncii Centrale a Bosniei și Herțegovinei, și adjunctul ministrului albanez de Finanțe, Endrit Yzeiraj, vor discuta despre banking central, convergență economică și stabilitate. Într-un keynote separat, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, va analiza perspectivele de creștere ale Europei de Sud-Est într-o economie globală fragmentată.

Inteligența artificială, pusă la treabă

Pe măsură ce AI-ul intră în operațiunile de zi cu zi, companiile au de luat decizii despre unde îl folosesc, câtă responsabilitate îi dau și cum evaluează rezultatele. Direcția AI & Cybersecurity duce aceste întrebări în modul de lucru al echipelor, în relația cu clientul și în sistemele care le susțin pe amândouă.

Kelly Devine, Președinte Mastercard Europe, pune publicului o întrebare fundamentală în keynote-ul său: „Ce problemă rezolvăm, de fapt?”. Este punctul de plecare pentru o discuție mai largă despre unde poate tehnologia să facă o diferență reală.

Itai Green, fondator și CEO al Innovate Israel, va vorbi despre execuția proiectelor de AI în companii. Andi-Lucian Cristea, europarlamentar, Stefan Andonovski, ministrul Transformării Digitale din Macedonia de Nord, Nedim Baytorun, CEO al Vodafone România, și Marek Cynowski, Head of Eastern Europe la Adobe, vor analiza capacitatea Europei de a dezvolta și de a scala AI. Programul include și o intervenție a Diellei, ministru de stat pentru inteligență artificială al Albaniei.

În banking, aceste alegeri devin concrete. Tsvetanka Mintcheva, CEO și președinta Directoratului UniCredit Bulbank, și Dana Dima, vicepreședinte executiv Retail și Private Banking la BCR, vor discuta despre rolul AI-ului în reducerea costurilor și în construirea relațiilor. În zona de comerț digital, Brice van de Walle, vicepreședinte executiv Core Payments Europe la Mastercard, se va opri asupra a ce se întâmplă cu încrederea atunci când o mașină cumpără în numele cuiva.

Cu cât mai multe decizii de business depind de tehnologie, cu atât securitatea devine parte din aceeași conversație. Richard K. LaTulip, Field Chief Information Security Officer la Recorded Future, va analiza riscul în organizații în keynote-ul „Riscul în companii: cât costă când greșești ținta”.

Oamenii care fac creșterea posibilă

Pentru fondatori, distanța dintre o oportunitate și un business viabil se măsoară în decizii despre finanțare, echipă și clienți. Radu Georgescu, președintele Consiliului de Administrație al SeedBlink, va contribui la o discuție despre momentul investițional al Europei de Sud-Est și despre lipsurile de capital și de talent care îl pot frâna. Maya Zlatanova, cofondatoare și CEO al TrialHub, aduce experiența de a introduce schimbarea într-o industrie foarte conservatoare.

Campionul olimpic la înot David Popovici adaugă o altă perspectivă asupra felului în care potențialul devine performanță. Va vorbi alături de Raluca Negulescu Balaci, director executiv al UiPath Foundation, într-o conversație despre excelență, acces la oportunități și rolul AI-ului în formarea generației următoare de lideri, moderată de Michael Atalla, Chief Marketing Officer la UiPath.

Valoarea locului

Perspectivele regiunii depind și de felul în care se dezvoltă orașele și destinațiile ei. Marcin Moczyróg, General Manager Mobility pentru Europa Centrală și de Est la Uber, va analiza relația dintre turism, mobilitate și economia verde, iar o discuție la care participă Simona Constantinescu, președinta Federației Industriei Hoteliere din România, va aborda modul în care destinațiile își construiesc reziliența.

Noua direcție tematică dedicată culturii explorează rolul economiei creative în dezvoltarea regiunii. Reprezentanți ai Fortress of Culture Šibenik și ai Fundației BONTE vor discuta despre cum își pot construi comunitățile viitorul pornind de la moștenirea culturală care le face distincte.

Dincolo de scenă

La Impact Bookstore, participanții îi vor putea întâlni, la sesiuni de autografe, pe Anna Lembke, pe Nina Angelovska Stankov, președinta Asociației Macedonene de E-Commerce, pe Itai Green și pe Richard K. LaTulip. Networking-ul curatoriat, formatele executive și Evening Networking Cocktail creează ocazii de a compara experiențe și de a explora parteneriate.

La ediția de anul trecut de la București, două companii au semnat un acord de colaborare înainte ca evenimentul să se încheie. Pentru companiile internaționale, Impact SEE este o poartă de intrare în Europa de Sud-Est, prin oamenii care modelează piețele regiunii. Pentru companiile din regiune, deschide accesul la investitori, la parteneri și la experiență din afara rețelelor pe care le au deja.

Participanții își pot planifica networking-ul înainte de a ajunge la eveniment, folosind lista publicată a companiilor confirmate, ca să identifice organizațiile din piețele și sectoarele care îi interesează.

Agenda completă și biletele la eveniment se pot regăsi pe impactsee.com

Parteneri media: Hotnews, Economedia, Business Review, IQAds, The Woman, Explicativ, Adevărul de Weekend, Revista BIZ, ICON by BIZ.

Impact SEE, prezentat de Mastercard, revine la București pe 29–30 septembrie 2026 și reunește peste 2.500 de lideri din business, tehnologie, politică, cultură și știință. Pe trei scene principale și opt direcții tematice – între care AI & Cybersecurity, Leadership, Economie Verde, Economie Globală & Banking și Cultură – evenimentul pune aproximativ 200 de speakeri internaționali în legătură cu decidenții care modelează viitorul Europei de Sud-Est. Cu peste 35% dintre participanți la nivel C-level, Impact SEE nu este doar o scenă pentru idei, ci și un mediu de mare valoare pentru relații strategice. Dincolo de agendă, networking-ul curatoriat, Evening Networking Cocktail, side event-urile și formatele executive creează spațiul în care conversațiile devin parteneriate. Impact SEE este poarta către Europa de mâine: globală ca anvergură, regională ca origine.