NIBIRU încheie primul sezon: 53 de zile în care publicul a validat economia experienței ca model de business pentru litoralul românesc (P)

Planificat inițial pentru 46 de zile și prelungit până pe 6 septembrie, primul sezon NIBIRU a reunit peste 350 de evenimente, 500 de artiști și un public format din generații și comunități diferite. Peste două milioane de vizitatori au venit la NIBIRU, iar împreună cu Beach, Please!, traficul total generat în acest ecosistem a depășit 2,6 milioane de vizite.

NIBIRU încheie primul sezon după o vară în care a testat un nou model pentru litoralul românesc: o destinație activă zilnic, construită în jurul muzicii, culturii, sportului, gastronomiei, artei, jocului și timpului petrecut împreună.

Proiectul a generat aproximativ 400 de milioane de euro în economia județului Constanța. Media zilnică a ajuns la 42.000 de vizitatori în NIBIRU și la aproximativ 50.000 de persoane în timpul perioadelor de vârf.

Raportate la durata sezonului și la media zilnică, aceste cifre descriu dimensiunea și ritmul de funcționare ale unei stațiuni: flux constant de vizitatori, servicii active zilnic și capacitatea de a genera consum pe parcursul a 53 de zile. NIBIRU a funcționat ca o stațiune de entertainment și ca un pol de atracție pentru litoral, cu efecte vizibile în circulația turiștilor și în economia locală.

Sezonul programat inițial pentru 46 de zile a fost prelungit până pe 6 septembrie. Extinderea a adus „Christmas in September”, o idee inspirată din propunerea publicului și transformată într-o săptămână de concerte, cinema în aer liber, activități pentru copii, decoruri tematice și seri cu inspirație festivă petrecute la câteva sute de metri de mare.

NIBIRU, o destinație construită pe modelul economiei experienței și al comunității

Primul sezon a conturat NIBIRU ca pe un teritoriu cultural, de relaxare, sportiv, gastronomic și comunitar. Concertele au reprezentat una dintre componentele unui program desfășurat zilnic, de-a lungul întregii veri.

Sub direcția artistică a regizorului Răzvan Dincă, promenada și Center Stage au găzduit un format cu o amploare rar întâlnită pe litoralul românesc. Cele șapte universuri tematice, Circus of Wonders, Neon Asia, Velvet Cabaret, Barrio Carnaval, Summer Disco Love, American Soul System și Worlds of NIBIRU, au revenit săptămânal cu scenografii, coregrafii, costume, acrobații, parade și intervenții artistice dezvoltate special pentru această destinație.

Show-urile au transformat promenada într-o scenă deschisă. Limbaje specifice teatrului, musicalului, cabaretului, circului și artelor vizuale au ajuns în fața unui public foarte larg, într-un spațiu accesibil familiilor, adolescenților și adulților.

Umorul a avut propria scenă la NIBIRU

Divertismentul a prins viață și prin The Fool Comedy Club, care a adus toată vara, cele mai bune momente de stand-up în aer liber de pe litoral. Micutzu, Bordea, Drăcea și mulți alți comedianți au urcat pe scenă cu spectacole de stand-up, one-man show, roast battles și seri de open mic.

Programul de comedie a oferit publicului un motiv în plus de a reveni, completând profilul unei stațiuni în care muzica, spectacolul și umorul au avut fiecare propriul spațiu.

NIBIRU Arena, cel mai mare club în aer liber din lume

NIBIRU Arena a reunit marile festivaluri și concerte ale sezonului într-un spațiu conceput pentru zeci de mii de participanți. Prin capacitate, infrastructură și densitatea programului, arena a devenit cel mai mare club în aer liber din lume.

Ecrane LED uriașe, sisteme de sunet și lumini de ultimă generație au transformat serile în experiențe comparabile cu marile destinații internaționale de entertainment. Publicul a trăit concertele și festivalurile sub cerul liber, într-un spațiu care a adus pe aceeași scenă artiști internaționali și români, comunități muzicale diverse și formate de spectacol variate.

O hartă muzicală construită din comunități diferite

NIBIRU a adus în același calendar trap, hip-hop, muzică latino, reggaeton, house, techno, EDM, K-pop, rock, pop românesc, manele și repertoriul anilor ’90 și 2000.

Beach, Please! a deschis sezonul cu Playboi Carti, Future, Don Toliver, Tyla, Yeat și Quavo. GALAXIA i-a adus la Costinești pe Ozuna, Nicky Jam, Farruko, HUGEL și DJ Snake. NEBULA X a continuat cu Black Coffee, John Summit, Charlotte de Witte, Marco Carola și The Martinez Brothers.

K-POP DAYS i-a adus pe scenă pe TAEMIN, JEON SOMI, EVERGLOW și WHIB și a atras fani din România, Coreea de Sud, Grecia, Austria, Spania, Bulgaria, Republica Moldova, Australia, Germania și Italia. ROCK DAYS a adus Iris, VAMA, Vița de Vie, Subcarpați, Zdob și Zdub, byron și alte nume ale scenei românești. STARDUST a recuperat energia anilor ’90 și 2000 cu artiști precumHaddaway, Snap, Corona, Nana, ATC, iar Popcorn Days a readus în prim-plan fenomenul muzical românesc care a ajuns în clasamentele internaționale.

RETROGRADE a încheiat seria marilor festivaluri internaționale cu Timbaland, Busta Rhymes, EVE, Fat Joe, Keri Hilson și La Familia. Concertele zilnice de pe Center Stage i-au adus în fața publicului pe Smiley, Delia, INNA, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Theo Rose, Antonia, The Motans, Alex Velea, Connect-R și mulți alți artiști români.

În NIBIRU, comunitățile muzicale și-au păstrat identitatea și au împărțit același spațiu. Holograf și Adrian Minune, Ozuna și Stela Enache, Iris și artiștii scenei urbane au făcut parte din programul stațiunii.

Dansul a unit oamenii

Dansul a fost limbajul comun la NIBIRU. Pe scenă, în coregrafiile coordonate de Răzvan Dincă, și pe promenadă, în horele formate spontan, mișcarea a transformat mulțimi în comunități. Oamenii au dansat împreună pe muzica mai multor generații, de la anii ’90 și 2000 la hiturile prezentului, iar dansul a devenit cel mai direct mod de a aparține unui loc și unui moment comun.

Filme și meciuri urmărite împreună în Piațeta NIBIRU

Ecranul uriaș din Piațeta NIBIRU a creat o experiență a comunității NIBIRU în jurul filmului și sportului. Publicul a urmărit în premieră „TEAMBUILDING 2”, alături de actorii filmului iar transmisiunile meciurilor de fotbal au adus în fața ecranului comunitatea suporterilor

În ultima săptămână, proiecția în aer liber a filmului „Singur acasă”, realizată împreună cu Cinema Europa, a adus la mare unul dintre ritualurile de iarnă ale familiilor. Piațeta a funcționat astfel ca sală de cinema, tribună și spațiu de întâlnire în aer liber.

Sport, joacă și experiențe pentru întreaga familie

Experiența NIBIRU a continuat dincolo de scene. Vizitatorii au avut acces la terenuri de padel și baschet, Roller Rink, tiroliană, roată panoramică, parc de distracții și zone de mișcare în aer liber.

Hype Play, Muzeul Planetelor, experiența imersivă MINA, paradele cu personaje, spectacolele de magie, teatrul de păpuși, atelierele creative, experimentele științifice și jocurile interactive au construit un program zilnic pentru familii.

Show-urile stradale au dat ritm promenadei și au transformat deplasarea între restaurante, zonele de activități și scene într-o experiență artistică în sine.

Familiile au devenit surpriza primului sezon

Surpriza primului sezon a fost răspunsul venit din partea familiilor. Încă din etapa de concept, unul dintre obiectivele NIBIRU a fost atragerea acestui public și construirea unei identități de stațiune de entertainment, cu program zilnic și experiențe pentru toate vârstele. Festivalurile au funcționat în cadrul acestei infrastructuri mai ample, alături de activități culturale, sportive, recreative și gastronomice.

Părinții au înțeles că o destinație dorită de copii poate influența alegerea întregii familii și poate forma în jurul ei un nou fenomen turistic. Copiii au găsit joc, personaje, spectacole și activități, iar adulții au găsit muzică, gastronomie, sport și spații de relaxare.

Siguranța s-a aflat printre aspectele cel mai des apreciate de părinți. Cele 53 de zile s-au încheiat cu zero incidente majore, iar măsurile de securitate, supravegherea constantă și organizarea spațiului au oferit familiilor încrederea de a petrece timp în NIBIRU pe durata întregului program și de a reveni alături de copii.

Această formulă a prelungit timpul petrecut în destinație și a transformat vizita de seară într-o experiență de familie. NIBIRU a devenit locul în care părinții au venit la concertele copiilor, iar copiii au descoperit artiștii părinților.

De la Dumitru Prunariu la Florian Munteanu: modele pentru noua generație

În cadrul momentelor moderate de Dan Negru, scena NIBIRU a găzduit personalități care reprezintă performanța românească în știință, sport și film.

Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spațiu, a deschis NIBIRU în fața unui public de aproximativ 30.000 de oameni. Ilie Năstase, primul lider ATP din istoria tenisului, și Rică Răducanu, una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc, au readus în atenția publicului performanțe care au marcat istoria sportului românesc.

Industria filmului a fost reprezentată de Florian Munteanu, actorul român care și-a construit o carieră internațională în producții de la Hollywood, și de actorul și producătorul Codin Maticiuc. Cei doi au urcat împreună pe scena NIBIRU și au anunțat o inițiativă prin care un nou talent va primi șansa de a se afirma.

Tot la NIBIRU, 32 de olimpici naționali au fost aplaudați de mii de oameni. Fiecare a primit din partea Bookzone un contract în alb de publicare garantată, fără termen de expirare, într-un moment care a transformat recunoașterea performanței într-o oportunitate concretă.

Prin aceste întâlniri, performanța a fost prezentată noii generații prin oameni și rezultate construite cu muncă, disciplină, curaj și continuitate.

Evenimentele speciale au dat fiecărei săptămâni propria identitate

Marele Picnic NIBIRU a valorificat pajiștea și spațiile verzi ca locuri pentru relaxare și socializare. Family Fest a extins programul destinat copiilor. Ziua Imnului Național a adunat peste 25.000 de oameni într-un moment prezentat de Dan Negru, cu Irina Baianț, Fanfara Reprezentativă a Forțelor Navale Române și militarii Forțelor Navale.

Zilele Mării au adus show-uri aviatice, parașutiști, demonstrații și un program special pentru familii. Zilele Berii powered by URSUS și Festivalul Vinului au completat componenta gastronomică prin concerte, degustări și experiențe de brand.

Pe lângă festivaluri, calendarul a inclus multe alte momente muzicale precum concertul Gipsy Kings, dar și petreceri tematice precum Beach, Please! Party

Un record mondial și premii care au transformat publicul în participant

NIBIRU a găzduit și primul său Guinness World Records™. LaProvincia, brand Carmistin The Food Company, alături de Chef Jannis Alexandridis, a pregătit și servit 425 de kilograme de aripioare de pui, depășind precedentul record mondial de 297,5 kilograme stabilit la New York.

Ultimul weekend al sezonului a adus marele premiu NIBIRU: o mașină electrică de 20.000 de euro

Pe parcursul verii, NIBIRU a oferit periodic premii publicului, fiecare campanie fiind însoțită de anunțarea câștigătorilor. La atingerea pragului de două milioane de vizitatori, Marian, un român stabilit la Londra, a primit acces pe viață în NIBIRU și un buget dedicat experiențelor din stațiune.

Ultimul weekend a adus marele premiu al sezonului prin campania Pink Friday, organizată în parteneriat cu Banca Transilvania. Persoanele care au cumpărat bilete sau abonamente pentru NIBIRU 2027 folosind un card BT au primit o reducere suplimentară de 10% și au fost înscrise automat în tragerea la sorți pentru o mașină electrică BYD Dolphin Surf, în valoare de 20.000 de euro.

Campania s-a încheiat pe 5 septembrie, iar extragerea a avut loc pe 6 septembrie, în ultima zi a sezonului. Mașina a fost acordată unui câștigător din județul Constanța

NIBIRU a crescut atractivitatea litoralului

Impactul sezonului s-a văzut în circulația turiștilor, traficul rutier, gradul de ocupare al cazărilor, restaurantele și serviciile din Costinești și din localitățile apropiate. Ultimul weekend din august a adus în sudul litoralului fluxuri specifice perioadelor de vârf, într-un moment în care sezonul estival intra, în mod tradițional, în etapa finală.

NIBIRU a contribuit la extinderea calendarului turistic și la diversificarea motivelor pentru care oamenii aleg această regiune. Proiectul a funcționat alături de hoteluri, restaurante, cluburi, terase, servicii și operatori locali, într-un ecosistem în care fiecare experiență susține atractivitatea întregii destinații.

Obiectivul următor îl reprezintă creșterea componentei internaționale. NIBIRU urmărește să transforme un artist sau un festival într-un motiv de călătorie către România, urmat de rezervarea unei vacanțe și descoperirea litoralului românesc.

Pentru 2027, sezonul va începe pe 24 iunie și va continua până pe 5 septembrie, pe durata a 74 de zile. Programul va aduce experiențe, artiști și comunități noi, infrastructură îmbunătățită și o prezență internațională mai puternică.

Partenerii primului sezon NIBIRU

Primul sezon a fost dezvoltat cu sprijinul partenerilor Banca Transilvania (BT), Coca-Cola, eMAG, Lidl, URSUS, Bumbu Rum Company, Event Platform Systems (EPS), 5 to go, Takis, Jägermeister, essence, OPPO, BUMP, Head & Shoulders, Old Spice, Viva Chips, Samus, Fashion Days, Lotto Snacks, La Transalpina, Mastercard, Orange, FANbox by FAN Courier și LaProvincia, Promotors, StayFit, Sweets Kendamas, ISIC,Cardul European de Tineret, Klintensiv.

Mulțumiri speciale partenerilor media VOYO, Kiss FM, ELLE, Libertatea, Ringier, Unica.ro, Mediafax, CANCAN, A List Magazine, Știripesurse.ro, Zile și Nopți, Daily Magazine, Nine O’Clock, TechStart, G4Media, Profit.ro, Cotidianul.ro, Adevărul.ro și InternetCorp, HotNews, Revista Biz.

Experiențele culturale, recreative și de brand au fost susținute de colaborări cu Bookzone, The Fool, Cinema Europa, Hype Play, MINA, TaranTerra, VMax, și Valiza.ro, alături de artiști, producători, furnizori, vendori și antreprenori locali.

Publicul, echipele, partenerii și comunitățile care au participat la primul sezon au transformat NIBIRU dintr-un proiect într-o destinație reală. Prima vară a demonstrat că divertismentul poate crea circulație turistică, apartenență, memorie colectivă și un nou motiv pentru care litoralul românesc merită descoperit.