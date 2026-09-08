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Ce gătim de Sfânta Maria. 7 rețete ieftine și rapide pentru masa de sărbătoare

Pe 8 septembrie este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mică. Pentru cei care vor să pregătească o masă festivă fără să cheltuiască foarte mult, există numeroase rețete simple, gustoase și ușor de preparat.
Ce gătim de Sfânta Maria. 7 rețete ieftine și rapide pentru masa de sărbătoare
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
08 sept. 2026, 05:15, Social
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De la clasica plăcintă cu mere până la preparate potrivite pentru întreaga familie, iată câteva idei de rețete pentru masa de Sfânta Maria.

1. Plăcintă cu mere

Plăcinta cu mere este una dintre cele mai simple variante pentru desert. Ingredientele sunt accesibile, iar prepararea nu necesită tehnici complicate.

Ingrediente:

  • 1 pachet de foi de plăcintă
  • 1 kg de mere
  • 100 g zahăr
  • 1 linguriță de scorțișoară
  • 50 g unt
  • 2-3 linguri de pesmet
  • puțin ulei

Mod de preparare:

Merele se curăță, se dau pe răzătoare și se călesc împreună cu zahărul până când scade lichidul. Se adaugă scorțișoara și se lasă compoziția să se răcească.

Foile de plăcintă se așază într-o tavă, fiecare fiind unsă cu puțin ulei. Se adaugă pesmetul și umplutura de mere, apoi foile se rulează sau se așază în straturi.

Plăcinta se coace la 180 de grade Celsius, timp de aproximativ 35-40 de minute, până când devine aurie.

2. Găluște cu prune

Pentru un desert tradițional și sățios, găluștele cu prune sunt o variantă bună și nu necesită ingrediente sofisticate.

Ingrediente:

  • 500 g cartofi
  • 200 g făină
  • 1 ou
  • 8-10 prune
  • 100 g pesmet
  • 50 g unt
  • zahăr
  • scorțișoară

Cartofii se fierb, se pasează și se amestecă apoi cu făina și oul. Din aluat se formează bucăți în care se introduc prunele.

Găluștele se fierb în apă clocotită, iar apoi se trec prin pesmet rumenit în unt, amestecat cu zahăr și scorțișoară.

3. Budincă de griș cu lapte

Dacă vrei un desert foarte ieftin și rapid, budinca de griș este una dintre cele mai accesibile variante.

Ingrediente:

  • 500 ml lapte
  • 60 g griș
  • 2-3 linguri de zahăr
  • zahăr vanilat
  • scorțișoară sau cacao, pentru decor

Laptele se pune la fiert, iar grișul se adaugă treptat, amestecând continuu. Se adaugă zahărul și zahărul vanilat și se fierbe până când compoziția se îngroașă.

Se poate servi caldă sau rece, cu scorțișoară, cacao ori dulceață.

4. Chec simplu cu cacao

Un chec făcut în casă poate fi o soluție bună atunci când vrei un desert pentru mai multe persoane fără să cheltuiești mult.

Ingrediente:

  • 4 ouă
  • 150 g zahăr
  • 150 g făină
  • 100 ml ulei
  • 100 ml lapte
  • 2 linguri cacao
  • 1 plic praf de copt
  • zahăr vanilat

Ouăle se mixează cu zahărul, apoi se adaugă uleiul și laptele. Făina și praful de copt se încorporează treptat.

O parte din aluat se amestecă separat cu cacao. Cele două compoziții se pun în tavă și se coc la aproximativ 180 de grade Celsius, timp de 35-40 de minute.

5. Orez cu lapte

Orezul cu lapte este un alt desert tradițional, preparat din câteva ingrediente pe care multe familii le au deja în casă.

Ingrediente:

  • 150 g orez
  • 1 litru de lapte
  • 100 g zahăr
  • zahăr vanilat
  • scorțișoară

Orezul se fierbe în lapte la foc mic, amestecând din când în când. Când boabele sunt moi, se adaugă zahărul și zahărul vanilat.

Se servește cu scorțișoară deasupra.

6. Cartofi la cuptor cu usturoi

Pentru un preparat sărat și foarte simplu, cartofii la cuptor sunt o variantă accesibilă pentru masa de familie.

Ingrediente:

  • 1 kg cartofi
  • 3-4 căței de usturoi
  • 2-3 linguri de ulei
  • sare
  • piper
  • boia
  • verdeață

Cartofii se curăță, se taie și se amestecă într-un bol cu uleiul și condimentele. Se așază într-o tavă și se coc la aproximativ 200 de grade Celsius, până când devin rumeni și crocanți.

7. Paste cu sos de roșii

Dacă timpul este principala problemă, pastele cu sos de roșii pot fi gata în aproximativ 20 de minute.

Ingrediente:

  • 400 g paste
  • 400 ml sos de roșii
  • 2-3 căței de usturoi
  • 1 ceapă
  • 2 linguri ulei
  • sare
  • piper
  • busuioc sau oregano

Ceapa și usturoiul se călesc în puțin ulei, apoi se adaugă sosul de roșii și condimentele. Între timp, pastele se fierb conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Pastele se amestecă apoi cu sosul și se servesc imediat.

Ce desert poți pregăti cel mai repede de Sfânta Maria?

Dacă nu ai mult timp la dispoziție, orezul cu lapte, budinca de griș și plăcinta cu mere sunt printre cele mai simple variante. Pentru o masă mai consistentă, poți opta pentru cartofi la cuptor sau paste cu sos de roșii.

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