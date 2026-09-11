UE și India, mai aproape de cel mai mare acord comercial încheiat vreodată

Executivul comunitar solicită Consiliului autorizarea semnării și încheierii acordului comercial cu India, considerat un pas important pentru consolidarea relațiilor economice dintre cele două părți și pentru facilitarea accesului companiilor europene pe piața indiană, se arată în comunicarea Comisiei.

Acordul de liber schimb ar urma să îmbunătățească accesul pe piață, să reducă tarifele și să elimine barierele inutile din calea comerțului și oferă, totodată, reguli mai previzibile pentru schimburile comerciale și investițiile dintre UE și India.

Acordul ar elimina 96% din tarifele pentru exporturile de bunuri din UE

În prezent, Uniunea Europeană și India derulează schimburi de bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro anual ș i are un comerț ce susținând aproape 800.000 de locuri de muncă în UE.

Potrivit Comisiei Europene, acordul va elimina sau reduce tarifele pentru 96% din exporturile de bunuri ale UE către India, ceea ce s-ar traduce prin economii considerabile.

Economii uriașe din taxe

Reducerile tarifare sunt estimate să genereze economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an la taxele vamale plătite pentru produsele europene.

Bruxelles-ul estimează că măsurile vor facilita accesul întreprinderilor europene pe piața indiană și vor contribui la crearea unor condiții de concurență mai echitabile.

În același timp, consumatorii ar urma să beneficieze de o ofertă mai diversificată și de prețuri mai competitive.

Procedură accelerată pentru intrarea în vigoare

Propunerea Comisiei reprezintă un pas esențial pentru ca beneficiile acordului să poată fi accesibile întreprinderilor și consumatorilor cât mai rapid.

Demersul se înscrie în procedura accelerată stabilită la începutul anului de comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maroš Šefčovič, cu scopul de a grăbi punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb.

Un acord de importanță strategică

Comisia consideră că accelerarea acestor acorduri este deosebit de importantă într-un context marcat de incertitudine geopolitică și de presiuni tot mai mari asupra sistemului comercial mondial.

Acordul UE-India face parte din strategia Uniunii Europene de consolidare a relațiilor economice cu parteneri-cheie din regiunea indo-pacifică.

Ce urmează

Pentru finalizarea procesului, Consiliul UE trebuie să aprobe semnarea acordurilor care necesită ulterior aprobarea Parlamentului European.

În paralel, autoritățile indiene urmează propriile proceduri interne de ratificare.

Intrarea efectivă în vigoare a acordului va depinde, astfel, de parcurgerea tuturor etapelor de aprobare de către cele două părți.