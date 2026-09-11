One United Properties vrea să ridice un cartier cu locuințe accesibile și să creeze o companie care să distribuie dividende din chirii. Planul pe cinci al principalului dezvoltator imobiliar din România

One United Properties, principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte din România, are aproape 3.600 de unităţi rezidenţiale şi comerciale vândute, pre-vândute sau rezervate la cinci ani de la listare și aproape 4.000 de unităţi rezidenţiale şi 45.500 metri pătrați de spaţii de birouri şi comerciale în costrucția la finalul primului semestru din 2026.

„Au trecut cinci ani de când am listat One United Properties la Bursa de Valori București. Aceasta a fost o perioadă de creștere fantastică pentru companie. Astăzi, mă voi concentra asupra planurilor noastre pentru următorii cinci ani, de unde poate veni creșterea și ce înseamnă aceasta pentru investitorii și acționarii noștri”, a declarat Victor Capitanu, cofondtor și co-CEO, membru Executiv al Consiliului de Administrație al One Uited Properties, vineri,cu ocazia Zilei Investitorului – Capital Markets Day – organizată la One Tower din București, la care a au participat executivii și președintele companiei, principalii acționari și jurnaliștii de specialitate,

O prezență-surpriză a evenimentului de vineri a fost Delia, vedeta care nu a urcat pe scenă ca să cânte sau să danseze, ci în calitate de client – proprietar al unui apartament – și chiar investitor – deținonător de acțiuni în One United.

Compania avea, la 30 iunie, un total de 110,3 milioane de acțiuni, dintre care cofondatorii dețin câte 25,53%. Capitalizarea companiei, vineri după amiază, este de 3,64 de miliarde de lei.

Evenimentul integral, aici:

Patru priorități pentru următorii cinci ani

Pentru următorii cinci ani, conducerea companie are patru priorități, așa cum au fost detaliate de Victor Căpitanu pe scena evenimentului.

Prima vizează valoarea afacerii. „Vrem să dublăm valoarea companiei”, a spus Victor Căpitanu. Mai exact, ținta este creșterea valorii ajustate a activului net (NAV) la 2,5 miliarde de euro în 2031, față de 1,2 miliarde de euro la 30 iunie 2026.

A doua prioritate se referă la activele de închiriat, mai exact, conducerea companiei planifică să construiască o nouă companie, numită One Income Properties, care va consolida activele închiriate, va colecta chirii și care deveni un vehicul de distribuție de dividende din chirii.

A treia prioritate este dezvoltarea unui nou cartier, One City District, care să se concentreze pe dezvoltarea de locuințe accesibile. Mai exact, este vorba de un proiect întins pe 21 de hectare din Bucureşti, care ar urma să aibă în jur de 8.000 de locuitori prevede construirea a aproximativ 3.200 de locuinţe, o suprafaţă construită de aproximativ 322.000.

A patra prioritate vizează exinderea în Statele Unite, în parteneriate cu omologi locali, ceea ce va însemna o nouă linie de profit. Compania a finalizat prima achiziție de teren în SUA, în orașul Franklin, Tennessee, parte a zonei metropolitane Nashville, pentru și deține sau are sub contract 12,87 acri (5,2 ha) pentru proiectul One Liberty Pike, care ar urma să aibă 60 de unități rezidențiale, cu o valoare brută de dezvolatare de 110 milioane de dolari și investiție din capital propriu de 12 milioane de dolari. Compania negociază pentru dezvoltarea a două noi turnuri rezidențiale în Miami și Nashville, zone din SUA indentificate cu un potențial semnificativ.

Evoluția de la listare

Potrivit datelor companiei, de la oferta publică inițială (IPO) pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB), de acum cinci ani, compania a depăşit pragul de 1,05 miliarde de euro în tranzacţii rezidenţiale, care corespund unui număr de 3.595 de unităţi rezidenţiale şi comerciale vândute, pre-vândute sau rezervate.

În ultimii cinci ani, accesul la piața de capital a susținut o transformare semnificativă a companiei. Activele totale au crescut de aproape patru ori, de la 1,7 miliarde de lei la finalul anului 2020 la 6,5 miliarde de lei la 31 martie 2026, în timp ce capitalurile proprii au înregistrat o creștere de 4,6 ori, de la 824 de milioane de lei la 3,8 miliarde de lei. Totodată, portofoliul rezidențial al companiei, care include dezvoltări aflate în construcție și în diferite etape de planificare a fost extins de aproape cinci ori, de la dezvoltări cu o valoare brută de dezvoltare cumulată de aproximativ 939 de milioane de euro la momentul IPO-ului, la un portofoliu care depășea 4,5 miliarde de euro la finalul lunii martie 2026.

Așa cum arată raportul după prima jumătate a anului One United Properties avea în construcţie 3.939 de unităţi rezidenţiale şi 45.500 mp de spaţii de birouri şi comerciale, cu o Valoare Brută de Dezvoltare (GDV) totală de 1,53 miliarde de euro.

Compania a înregistrat în S1 2026 tranzacţii rezidenţiale în valoare totală de 106,1 milioane de euro, incluzând vânzări, pre-vânzări şi rezervări, care corespund unui număr de 229 de unităţi rezidenţiale şi comerciale, cu o suprafaţă totală de 25.221 mp, precum şi 396 de locuri de parcare şi spaţii de depozitare.

La data de 30 iunie 2026, 75% din toate unităţile aflate în construcţie erau deja contractate, 1.002 unităţi rămânând disponibile pentru vânzare în cadrul dezvoltărilor aflate în construcţie. La nivelul portofoliului rezidenţial finalizat, Compania avea disponibile pentru vânzare alte 158 de unităţi. Pentru a răspunde cererii şi a-şi extinde portofoliul rezidenţial, One United Properties intenţionează să continue lansarea de noi dezvoltări în cursul anului 2026, inclusiv One City Club, One Cotroceni Towers şi One Park Lane în Bucureşti, precum şi One Riverfront în Sibiu.