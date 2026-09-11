Grindeanu, mesaj către Nicușor Dan: „Eu aș fi făcut o desemnare”. PSD respinge un guvern fără social-democrați și îl atacă pe Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis vineri că social-democrații nu vor vota niciun viitor guvern din care PSD nu face parte, respingând astfel scenariul unui Executiv format în jurul unui premier independent, dar fără miniștri social-democrați. Întrebat explicit despre varianta Luca Niculescu, Grindeanu a invocat rezoluția partidului și a precizat că PSD ia în calcul fie un guvern minoritar social-democrat, fie o formulă construită în jurul PSD. Liderul social-democrat a lansat, în același timp, un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, despre care a spus că „vrea să scape cât mai repede” și că guvernarea sa a dus România „în cap economic”.

Declarațiile au fost făcute într-un moment în care negocierile pentru formarea unui nou Executiv continuă, iar numele diplomatului Luca Niculescu a apărut în discuțiile privind funcția de prim-ministru.

Kelemen Hunor a confirmat joi că a discutat cu președintele Nicușor Dan despre Luca Niculescu, dar a negat informațiile potrivit cărora UDMR s-ar fi opus unei eventuale desemnări a acestuia.

Grindeanu, despre Luca Niculescu: PSD nu votează un guvern din care nu face parte

Întrebat dacă PSD ar putea susține un guvern condus de Luca Niculescu, inclusiv unul în care ar intra miniștri propuși de președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a exclus o asemenea formulă dacă PSD rămâne în afara Executivului.

„Partidul Social-Democrat are o rezoluție care spune următorul lucru: noi nu votăm niciun guvern din care nu facem parte”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a descris și cele două formule pe care social-democrații le-ar putea accepta.

„Asta înseamnă că ori va fi un guvern minoritar PSD, ori un guvern în jurul PSD, din care să facă parte PSD. Alte variante Partidul Social-Democrat nu le ia în calcul”, a spus acesta.

Întrebat dacă un candidat independent ar putea obține mai multe voturi în Parlament decât el, Grindeanu a răspuns: „Mă îndoiesc”.

Liderul PSD a evitat însă să spună dacă există un independent cu un profil mai bun pentru funcția de premier și a transmis că întrebarea trebuie adresată președintelui Nicușor Dan.

Grindeanu îl atacă pe Bolojan: „E un guvern care ne-a dus în cap economic”

Sorin Grindeanu a susținut că decizia PSD de a provoca schimbarea fostului guvern a fost corectă și a lansat unul dintre cele mai dure atacuri din ultimele zile la adresa lui Ilie Bolojan.

„A fost un calcul extraordinar de bun, fiindcă Ilie Bolojan, și acum îl vedem cu toții, managementul lui Ilie Bolojan (…) și modul în care a condus guvernul se vede acum. E un guvern care ne-a dus în cap economic și de aceea Partidul Social-Democrat a hotărât să încerce să schimbe direcția”, a afirmat Grindeanu.

Declarația vine în contradicție directă cu mesajul transmis în această săptămână de Bolojan, care susține că măsurile adoptate de Executiv au redus deficitul și au menținut investițiile publice, deși au provocat și o contracție economică.

„Umflatul cu pompa de boți din primăvară pare că s-a dezumflat”

Grindeanu a mers mai departe și a sugerat că premierul interimar ar fi devenit „agitat” din cauza evoluției sondajelor.

Întrebat la ce ar ajuta o eventuală demisie a lui Bolojan, în condițiile în care acesta este deja premier interimar, liderul PSD a răspuns:

„Cred că l-ar ajuta mai mult pe el în acest moment. Eu cred că deja îl văd agitat în ultimele zile și e cuvântul potrivit. Vrea să scape cât mai repede. Se uită probabil și dânsul și echipa din jurul domniei sale la sondaje. Umflatul cu pompa de boți din primăvară pare că s-a dezumflat.”

Cu o seară înainte, Bolojan ceruse la rândul său o desemnare rapidă din partea președintelui, pentru ca viitorul candidat la funcția de premier să înceapă negocierile cu partidele pentru formarea unei majorități.

Grindeanu: Eu aș fi desemnat deja un premier

Președintele PSD a exercitat presiune și asupra lui Nicușor Dan pentru ieșirea din blocajul politic.

Întrebat dacă șeful statului ar trebui să facă o desemnare chiar și în lipsa unei majorități parlamentare deja conturate, Grindeanu a spus că, în locul președintelui, probabil ar fi făcut deja acest pas.

„Probabil că eu aș fi făcut o desemnare”, a declarat el.

În opinia liderului PSD, majoritatea unui candidat la funcția de premier ar trebui verificată prin votul Parlamentului.

„Trebuie să facă o desemnare, din punctul meu de vedere, să vadă dacă majoritatea se testează în Parlament”, a adăugat Grindeanu.

Grindeanu spune că nu există „facțiuni” în PSD

Liderul social-democrat a fost întrebat și despre informațiile potrivit cărora în PSD ar exista nemulțumiri față de durata crizei politice și față de modul în care a condus negocierile.

Grindeanu a recunoscut că este, la rândul său, nemulțumit de faptul că România nu are încă un guvern cu puteri depline, dar a negat existența unor tabere care îi contestă conducerea.

„Și eu sunt nemulțumit și cred că toți românii sunt nemulțumiți”, a spus acesta.

„Oricât s-ar încerca să se creeze disensiuni în cadrul Partidului Social-Democrat (…) nu există facțiuni în PSD în acest moment”, a continuat Grindeanu, acuzând „adversarii politici” că încearcă să inducă ideea unor conflicte interne.

Proiectul cu 300 de parlamentari. Grindeanu neagă un „șantaj” asupra UDMR

O altă temă a conferinței a fost proiectul pentru reducerea numărului de parlamentari la 300 și posibilitatea ca discuțiile să afecteze UDMR.

Grindeanu a spus că atât el, cât și Kelemen Hunor au fost surprinși de introducerea subiectului pe agenda parlamentară și a negat că PSD ar folosi proiectul pentru a presa Uniunea în negocierile pentru viitorul guvern.

„E șantajul PSD dacă e PNL și AUR?”, a întrebat retoric liderul social-democrat.

Proiectele privind reducerea numărului de parlamentari au fost trimise în această săptămână către comisiile de specialitate, după solicitările formulate în plen și aprobate inclusiv cu voturile PNL.

Întrebat despre posibilitatea introducerii unui amendament prin care pragul electoral să fie majorat până la un nivel care ar putea afecta UDMR, Grindeanu a spus că PSD nu intenționează să facă o asemenea propunere.

„Dacă vor exista propuneri de acest tip, vor fi discutate. Din partea noastră nu vor exista”, a precizat liderul PSD.

Despre proiectul privind Ziua Drapelului: „Nu încurajez lucruri de acest tip”

Grindeanu a comentat și proiectul legislativ criticat de UDMR privind Ziua Drapelului Național.

Deși a recunoscut că există și semnături ale unor parlamentari PSD pe proiect, liderul partidului s-a delimitat de această abordare.

„Nu sunt neapărat adeptul și nu încurajez lucruri de acest tip. Patriotismul, dragostea de țară, poți să ți-o arăți și nefăcând gesturi de acest tip”, a declarat el.

Grindeanu cere audierea lui Bolojan și a celorlalți implicați în cazul zborului privat

Întrebat și despre controversa privind deplasarea cu un avion privat la Mykonos a unor politicieni și despre explicațiile colegului său Florin Manole, Sorin Grindeanu a admis că deplasarea „era bine să nu fie”.

El a cerut însă ca persoanele implicate sau relevante pentru ancheta parlamentară să se prezinte în fața comisiei.

„Îi încurajez și pe Florin Manole și pe ceilalți, pe toți, să meargă la Comisia de Anchetă. (…) Începând cu Florin Manole, începând cu Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu și cu domnul Deliorga. Să meargă la Comisia de Anchetă. Toți”, a declarat Grindeanu.