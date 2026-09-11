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„N-a scăpat nimeni de Ilie. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP”: Grindeanu, atac la adresa lui Bolojan

Liderul PSD Sorin Grindeanu îl atacă din nou pe premierul interimar Ilie Bolojan, spunând că „n-a scăpat absolut nimeni de Ilie”. Președintele partidului susține că „interimatul monosprâncenat aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social”.
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Ioana Târziu
11 sept. 2026, 10:48, Politic
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Într-un discurs susținut vineri la Școala Politică TSD România din Neptun, Sorin Grindeanu a realizat un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan.

Potrivit social-democratului, cifrele arată „în fiecare zi că interimatul monosprâncenat cu tinerii frumoși și liberi aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social”.

Liderul PSD susține că rata șomajului în rândul tinerilor este foarte ridicată.

„Unul din trei tineri este în prezent șomer. Suntem țara europeană cu cei mai mulți tineri fără un loc de muncă. Iar combinația aceasta dintre salarii reduse, inflație ridicată, costuri mari pentru o chirie și accesul mai dificil la credit întârzie independența voastră financiară”, a spus Sorin Grindeanu.

Această situație „se întâmplă în timp ce sistemul de educație este în colaps. Și după aceea ne mai mirăm de ce rezultatele la testele PISA sunt din ce în ce mai slabe. Când unii deștepți doar numără ospătarii prin Guvern și taie fix de la veniturile profesorilor, dar se laudă cu reformarea României și cu sărăcirea tuturor”, a continuat el.

Președintele partidului a afirmat că „Partidul Social-Democrat a decis că este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție. Nimănui nu-i place să muncească pe brânci. Să încerci să schimbi lucruri, să încerci să evoluezi, iar cei din Guvern, cei care sunt la Guvern, doar să vină să pună piedici”.

N-a scăpat absolut nimeni de Ilie. N-au scăpat nici tinerii, n-au scăpat nici bătrânii, n-au scăpat nici mamele, n-au scăpat nici copii, n-au scăpat nici mediul privat sau sectorul public. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP, până la urmă. Doar cifrele au contat și nu oamenii”, a conchis liderul PSD Sorin Grindeanu.

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