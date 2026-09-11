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Pompierii din Cluj au parcurs treptele Cetățuii în memoria salvatorilor de la 11 septembrie: Pentru a nu uita niciodată oamenii care au intrat în acele clădiri atunci când ceilalți încercau să iasă

Pompierii, paramedicii și voluntarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj au adus un omagiu colegilor din cadrul Departamentului de Pompieri din New York care și-au pierdut viața în timpul intervențiilor de la 11 septembrie 2001. Echipele clujene au parcurs treptele Cetățuii într-un marș simbolic ce a echivalat cu înălțimea celor două Turnuri Gemene.
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Radu Mocanu
11 sept. 2026, 08:33, Social
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„Pompierii, paramedicii și voluntarii „Salvator din Pasiune” de la ISU Cluj au parcurs treptele Cetățuii din Cluj-Napoca, într-un gest de respect pentru salvatorii Departamentului de Pompieri din New York, care, în acele momente, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-și ajuta semenii”, se arată în informarea emisă de ISU Cluj. 

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 19 membri ai rețelei al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale. Două dintre aeronave au lovit Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, una a intrat în Pentagon, iar cea de-a patra s-a prăbușit într-un câmp din Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să preia controlul avionului. Aproape 3.000 de oameni au fost uciși.  

Echipament complet și 110 etaje urcate simbolic

Participanții au parcurs un traseu echivalent cu 110 etaje, înălțimea celor două Turnuri Gemene din New York. Aceștia au purtat costumele de intervenție și portretele pompierilor americani care nu s-au mai întors acasă, în urma intervenției după atentatele de la 11 septembrie. 

„La mii de kilometri distanță, colegii noștri au urcat pentru ei. Pentru a le onora curajul, sacrificiul și memoria. Pentru a nu uita niciodată oamenii care au intrat în acele clădiri atunci când ceilalți încercau să iasă”, au mai transmis pompierii clujeni. 

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