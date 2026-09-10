Ilie Bolojan, despre blocajul din Energie: Spre sfârșitul lunii septembrie ne putem gândi să repornim Centrala

Ilie Bolojan, premierul României, dar și ministru interimar al Energiei, a declarat joi, 10 septembrie, la B1TV, că situația energetică a României rămâne instabilă și facturile la energie ar putea crește pe perioada acestei toamne, însă vine și cu vești bune: CNE Cernavodă ar putea să-și reia producția de energie după finalul lunii septembrie.

„În ceea ce privește și ce se întâmplă în această perioadă, bineînțeles că ne-am confruntat cu situația de secetă și scăderea debitului pe Dunăre ne-a pus în situația să nu mai putem asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Spre deosebire de centralele de la Paks și Kozlodui care sunt pe Dunărea principală, centrala noastră este pe o ramificație secundară care nu permite o intervenție să crești nivelul apei în zona centralei și cel puțin la cum arată debitele în momentul de față și previziunile, doar spre sfârșitul lunii septembrie ne putem gândi la modul serios să repornim centrala”, a anunțat premierul interimar, într-un interviu acordat B1TV.

Facturile la energie, mai mari din această toamnă

Șeful executivului mai explică că, din cauza energiei scumpe pe care România a importat-o de la țările vecine, facturile la energie ale românilor ar putea să crească în această toamnă. Vestea îngrijorătoare vine în contextul prețurilor mari de la raft, dar și al creșterii prețurilor la combustibili, în ciuda plafonărilor adoptate de stat.

„Asta a însemnat că în această perioadă ar trebui să folosim alte surse de energie. Parte importuri, parte să uzinăm mai mult pe hidroelectrica, parte pe cărbune să pornim toate capacitățile pe care le avem în rezervă și pe final, sigur că costul zilnic a crescut seara ceea ce e posibil să se reflecte în această toamnă, într-o ușoară creștere a prețurilor la energie ca efect al dezechilibrelor pe care le-am avut în această vară”, a explicat prim-ministrul.

Cum vor trece românii peste iarnă. Prognoza premierului

Prețurile mari pe care românii le vor plăti pentru energie nu ar trebui să fie o constantă, întrucât Bolojan spune că sistemul energetic național se va recalibra ușor, după luna octombrie.

„În momentul în care centrala de la Cernavodă reintră în producție și asta se va face clar în luna octombrie, sistemul se echilibrează pentru că are o capacitate de aproximativ 20% din producția noastră de energie. De asemenea, din această iarnă, vor începe să injecteze energie în sistem două centrale mari care sunt în lucru.[…] Doar că va dura câteva luni de zile până toate grupurile vor fi în bună regulă ca să poată produce. Deci vom avea o creștere a producției de energie puternică în anul următor din toate sursele care ar trebui să însemne o scădere a prețului ca efect al creșterii ofertei. Mai trebuie făcute câteva modificări legislative în așa fel încât să avem această scădere de preț”, a concluzionat Bolojan.