Prima pagină » Economic » Ilie Bolojan, despre blocajul din Energie: Spre sfârșitul lunii septembrie ne putem gândi să repornim Centrala

Ilie Bolojan, despre blocajul din Energie: Spre sfârșitul lunii septembrie ne putem gândi să repornim Centrala

Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a declarat joi că centrala nucleară de la Cernavodă ar putea să reînceapă furnizarea energiei abia după finalul lunii septembrie. Șeful executivului a mai spus că, din cauza crizei energetice, facturile la energie ar putea să crească în decursul acestei toamne.
Va merge Bolojan la audierile comisiei din Senat privind întâlnirea lui cu președinta CCR? Ce a răspuns
Va merge Bolojan la audierile comisiei din Senat privind întâlnirea lui cu președinta CCR? Ce a răspuns
Alina Gorghiu (PNL), critici dure la adresa premierului: Nu exclud ca Ilie Bolojan să își dea demisia
Alina Gorghiu (PNL), critici dure la adresa premierului: Nu exclud ca Ilie Bolojan să își dea demisia
Bolojan, despre proiectul privind drapelul: Patriot nu este cel care face paradă, ci omul care își întreține familia
Bolojan, despre proiectul privind drapelul: Patriot nu este cel care face paradă, ci omul care își întreține familia
Ilie Bolojan reia tema unui guvern tehnocrat: Astăzi nu mai e vorba de un calcul politic. Timpul curge în defavoarea României
Ilie Bolojan reia tema unui guvern tehnocrat: Astăzi nu mai e vorba de un calcul politic. Timpul curge în defavoarea României
Ilie Bolojan, despre varianta Luca Niculescu ca premier și desemnarea lui Nicușor Dan: De patru luni de zile mi-am golit biroul
Ilie Bolojan, despre varianta Luca Niculescu ca premier și desemnarea lui Nicușor Dan: De patru luni de zile mi-am golit biroul
Coralia Frigea
10 sept. 2026, 22:26, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ilie Bolojan, premierul României, dar și ministru interimar al Energiei, a declarat joi, 10 septembrie, la B1TV, că situația energetică a României rămâne instabilă și facturile la energie ar putea crește pe perioada acestei toamne, însă vine și cu vești bune: CNE Cernavodă ar putea să-și reia producția de energie după finalul lunii septembrie.

„În ceea ce privește și ce se întâmplă în această perioadă, bineînțeles că ne-am confruntat cu situația de secetă și scăderea debitului pe Dunăre ne-a pus în situația să nu mai putem asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Spre deosebire de centralele de la Paks și Kozlodui care sunt pe Dunărea principală, centrala noastră este pe o ramificație secundară care nu permite o intervenție să crești nivelul apei în zona centralei și cel puțin la cum arată debitele în momentul de față și previziunile, doar spre sfârșitul lunii septembrie ne putem gândi la modul serios să repornim centrala”, a anunțat premierul interimar, într-un interviu acordat B1TV.

Facturile la energie, mai mari din această toamnă

Șeful executivului mai explică că, din cauza energiei scumpe pe care România a importat-o de la țările vecine, facturile la energie ale românilor ar putea să crească în această toamnă. Vestea îngrijorătoare vine în contextul prețurilor mari de la raft, dar și al creșterii prețurilor la combustibili, în ciuda plafonărilor adoptate de stat.

„Asta a însemnat că în această perioadă ar trebui să folosim alte surse de energie. Parte importuri, parte să uzinăm mai mult pe hidroelectrica, parte pe cărbune să pornim toate capacitățile pe care le avem în rezervă și pe final, sigur că costul zilnic a crescut seara ceea ce e posibil să se reflecte în această toamnă, într-o ușoară creștere a prețurilor la energie ca efect al dezechilibrelor pe care le-am avut în această vară”, a explicat prim-ministrul.

Cum vor trece românii peste iarnă. Prognoza premierului

Prețurile mari pe care românii le vor plăti pentru energie nu ar trebui să fie o constantă, întrucât Bolojan spune că sistemul energetic național se va recalibra ușor, după luna octombrie.

„În momentul în care centrala de la Cernavodă reintră în producție și asta se va face clar în luna octombrie, sistemul se echilibrează pentru că are o capacitate de aproximativ 20% din producția noastră de energie. De asemenea, din această iarnă, vor începe să injecteze energie în sistem două centrale mari care sunt în lucru.[…] Doar că va dura câteva luni de zile până toate grupurile vor fi în bună regulă ca să poată produce. Deci vom avea o creștere a producției de energie puternică în anul următor din toate sursele care ar trebui să însemne o scădere a prețului ca efect al creșterii ofertei. Mai trebuie făcute câteva modificări legislative în așa fel încât să avem această scădere de preț”, a concluzionat Bolojan.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Oamenii de afaceri din Constanța care au zburat la Mykonos cu șeful Tribunalului în avion privat au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul Croitoru / Firma unde este acționar Mihai Daraban, dosar la DNA / Legăturile cu judecătorul CCR Cristian Deliorga
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Justiția a devenit din nou bună pentru USR după o decizie împotriva unei persoane „de la PSD”, anunțată ca o mare victorie de Diana Buzoianu
Gandul
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Ilie Bolojan vorbește despre varianta ca Luca Niculescu să fie premier și spune că nu se agață de scaun: „Mi-am luat rămas bun și de la doamnele care fac curat”
Libertatea
Când se virează banii pentru persoanele cu dizabilități în luna septembrie? Cât primește fiecare beneficiar
CSID
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Promotor
De ce cheltuiesc românii miliarde de euro pe vacanțe în străinătate?
Economedia