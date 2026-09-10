Prima pagină » Economic » Christine Lagarde respinge planul liderului francez de extremă stânga privind anularea datoriei: Periculos din punct de vedere financiar

Christine Lagarde respinge planul liderului francez de extremă stânga privind anularea datoriei: Periculos din punct de vedere financiar

Christine Lagarde, președinta BCE, a respins planul liderului francez de extremă stânga Jean-Luc Mélenchon de a anula o parte din datoria Franței.
Christine Lagarde respinge planul liderului francez de extremă stânga privind anularea datoriei: Periculos din punct de vedere financiar
Maria Nițu
10 sept. 2026, 20:26, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a respins joi planul liderului francez de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, de a anula o parte din datoria națională a Franței, considerând măsura „periculoasă din punct de vedere financiar” și imposibilă din punct de vedere legal în baza legislației Uniunii Europene.

Jean-Luc Mélenchon a propus anularea a 18% din datoria Franței, despre care susține că este deținută de Banca Franței, potrivit Reuters. Tot el spune că măsura ar elibera spațiu fiscal pentru cheltuieli sociale, în condițiile în care datoria Franței depășește 116% din producția economică a țării.

Întrebată despre această idee, Lagarde a spus că creditorii ar sancționa o astfel de mișcare.

Comparând datoria publică cu un împrumut personal, ea a spus că, dacă un împrumutat refuză să ramburseze și apoi solicită o nouă finanțare, „nu vă voi finanța”, adăugând că, în schimb, „ar crește semnificativ rata dobânzii” percepută.

„Chiar nu este o idee bună și o mare pierdere de timp, oricât de populară ar fi în orice stat membru din zona euro”, a declarat Christine Lagarde la conferința de presă a BCE, după majorarea ratelor dobânzilor.

Aceasta a mai spus că anularea datoriilor este interzisă de articolul 123 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, unul dintre tratatele fondatoare ale UE.

Ea a numit tratatul „un pilon de stabilitate”, declarând că orice încercare de a eluda regulile privind finanțarea datoriei „ar fi o pură încălcare a tratatului”.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Oamenii de afaceri din Constanța care au zburat la Mykonos cu șeful Tribunalului în avion privat au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul Croitoru / Firma unde este acționar Mihai Daraban, dosar la DNA / Legăturile cu judecătorul CCR Cristian Deliorga
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Justiția a devenit din nou bună pentru USR după o decizie împotriva unei persoane „de la PSD”, anunțată ca o mare victorie de Diana Buzoianu
Gandul
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Pe cine apără Laura Vicol în procesul lui Călin Georgescu și Horaţiu Potra: ,,Bună ziua dl. Președinte, credeți că e necesar să schimbăm cauciucurile?”
Libertatea
Când se virează banii pentru persoanele cu dizabilități în luna septembrie? Cât primește fiecare beneficiar
CSID
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Promotor
De ce cheltuiesc românii miliarde de euro pe vacanțe în străinătate?
Economedia