Christine Lagarde respinge planul liderului francez de extremă stânga privind anularea datoriei: Periculos din punct de vedere financiar

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a respins joi planul liderului francez de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, de a anula o parte din datoria națională a Franței, considerând măsura „periculoasă din punct de vedere financiar” și imposibilă din punct de vedere legal în baza legislației Uniunii Europene.

Jean-Luc Mélenchon a propus anularea a 18% din datoria Franței, despre care susține că este deținută de Banca Franței, potrivit Reuters. Tot el spune că măsura ar elibera spațiu fiscal pentru cheltuieli sociale, în condițiile în care datoria Franței depășește 116% din producția economică a țării.

Întrebată despre această idee, Lagarde a spus că creditorii ar sancționa o astfel de mișcare.

Comparând datoria publică cu un împrumut personal, ea a spus că, dacă un împrumutat refuză să ramburseze și apoi solicită o nouă finanțare, „nu vă voi finanța”, adăugând că, în schimb, „ar crește semnificativ rata dobânzii” percepută.

„Chiar nu este o idee bună și o mare pierdere de timp, oricât de populară ar fi în orice stat membru din zona euro”, a declarat Christine Lagarde la conferința de presă a BCE, după majorarea ratelor dobânzilor.

Aceasta a mai spus că anularea datoriilor este interzisă de articolul 123 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, unul dintre tratatele fondatoare ale UE.

Ea a numit tratatul „un pilon de stabilitate”, declarând că orice încercare de a eluda regulile privind finanțarea datoriei „ar fi o pură încălcare a tratatului”.