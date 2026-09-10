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BCE majorează dobânda de politică monetară la 2,5% și lasă de înțeles că ar putea urma și alte majorări

Banca Centrală Europeană a majorat, joi, dobânda de politică monetară la 2,5%, în încercarea de a tempera creșterea inflației determinată în totalitate de costurile mai mari ale energiei generate de războiul din Iran.
BCE majorează dobânda de politică monetară la 2,5% și lasă de înțeles că ar putea urma și alte majorări
Diana Nunuț
10 sept. 2026, 17:14, Economic
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Banca Centrală Europeană (BCE) a majorat, joi, dobânda de referință la 2,5% și lasă de înțeles că ar putea urma și alte majorări, în contextul în care situația din Orientul Mijlociu și prețurile ridicate la energie au împins inflația din zona euro la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape trei ani.

Este a doua majorare de acest fel anunțată de BCE în 2026, după ce în luna iunie, dobânda de referință a fost majorată de la 2% la 2,25%, în încercarea de a limita creșterea inflației.

„Perspectivele rămân extrem de incerte, existând riscuri de creștere a inflației și de încetinire a creșterii economice”, a declarat BCE într-un comunicat emis după reuniunea de la Berlin, potrivit Reuters.

De asemenea, BCE a revizuit și prognoza de creștere economică pentru 2026, de la 0,8% la 0,9%, estimând acum o inflație medie de 3% în acest an și de 2,5% în 2027.

Inflația în zona euro a urcat în august la 3,3%

Decizia BCE vine și după ce inflația în zona euro a urcat, în luna august, la 3,3%, de la 2,9% în iulie. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din septembrie 2023.

Prețurile petrolului au crescut cu peste 15% de la începutul lunii august, în condițiile în care traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz rămâne restricționat.

Restricțiile au alimentat temerile investitorilor că inflația va rămâne ridicată pentru mai mult timp la nivel global, iar randamentele obligațiunilor au crescut.

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