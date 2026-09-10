Ilie Bolojan, despre varianta Luca Niculescu ca premier și desemnarea lui Nicușor Dan: De patru luni de zile mi-am golit biroul

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi, la B1 TV, că a discutat în ultimele zile cu președintele Nicușor Dan, însă în cadrul întâlnirilor nu a fost vehiculat numele lui Luca Niculescu pentru funcția de premier.

Acesta a spus că secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe este un profesionist și un „coleg de guvern bun”, dar nu poate comenta o posibilă nominalizare în condițiile în care aceasta nu a fost discutată.

„Am discutat cu domnul președinte în aceste zile pentru că am avut și întâlniri instituționale în CSAT-ul, dar nu s-a discutat despre un nume de premier, deci nu a fost avansat un astfel de nume, prin urmare nu am cum să fac comentarii”, a spus Bolojan.

„Domnul Luca Niculescu este un coleg de guvern bun, secretar de stat la externe, un diplomat care în funcția pe care a ocupat-o, gestionând aderarea României la OCDE, a făcut lucruri bune și îl consider un profesionist al diplomației române. Dar în afară de asta nu a fost discutat un astfel de subiect”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: „Nu se mai pune problema să te agăți de un scaun”

Întrebat despre posibilitatea de a rămâne la Palatul Victoria, Bolojan a spus că nu își dorește să se „agațe” de funcția de premier. El a spus că și-a pregătit plecarea de mai mult timp.

„De patru luni de zile mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegi din guvern, le-am mulțumit pentru activitatea, le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc. Deci nu se mai pune problema să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post”, a spus premierul interimar.

Bolojan a explicat că, în condițiile în care interimatul s-a prelungit, principala sa preocupare este funcționarea statului până la instalarea unui nou Guvern cu puteri depline.

„Dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să faci ce ține de tine ca să asiguri funcționarea statului”, a afirmat el.

„Și cu siguranță discuțiile legate de formarea unui nou guvern sunt foarte importante, sunt momente decisive pentru România pentru că această durată de provizorat s-a prelungit prea mult”, a declarat Bolojan.

De ce spune Bolojan că România are nevoie rapid de un nou Guvern

Premierul a spus că România nu are un sistem politic și administrativ care să permită funcționarea unui Guvern interimar pentru o perioadă foarte lungă. El a dat exemplul unor state precum Belgia.

„Noi nu suntem un sistem politic în care mecanismele guvernamentale sunt de așa natură formate încât un guvern poate funcționa în acest context de interimat foarte mult timp. Sunt țări în care aceste lucruri se întâmplă constant, nu-și formează guvernele luni de zile. Belgia, de exemplu”, a explicat premierul interimar.

Potrivit lui Bolojan, una dintre cele mai urgente probleme este rectificarea bugetară, care trebuie făcută în mod normal în această perioadă a anului.

„Noi avem legislații care sunt date până la un anumit termen, avem nevoie de rectificări de buget. În această perioadă e foarte important ca să facem rectificarea de buget”, a spus Bolojan.

„Asta înseamnă că miniștrii care, de exemplu, la începutul anului, când s-a făcut bugetul, nu s-au previzionat corect cheltuielile, sunt în situația în care, pe ultimele luni, anumite cheltuieli rămân descoperite”, a afirmat premierul interimar.

El a dat ca exemplu domeniul sănătății, unde cheltuielile pentru unitățile de primire a urgențelor sau pentru serviciile de ambulanță pot include fonduri suplimentare.

„Și dacă la sănătate, de exemplu, nu s-au previzionat corect cheltuielile pe unitățile de primire urgență sau pe ambulanță, e nevoie de rectificări în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite”, a explicat el.

„Și asta fac guvernele României practic în fiecare an, în toamnă, în final de august, început de septembrie, se face o rectificare de buget. Acest guvern nu poate face această rectificare de buget pentru că nu are această competență. Ea se face printr-o ordonanță”, a declarat Bolojan.

Bolojan: Fără rectificare, unele cheltuieli ar putea rămâne neacoperite

Premierul interimar a spus că, în perioada de interimat, Guvernul a încercat să asigure funcționarea normală a instituțiilor și să gestioneze proiectele legate de PNRR.

„Asta înseamnă că, în această perioadă, unul din obiectivele importante, în afară de a gestiona PNR-ul, de a duce acest proiect foarte important la capăt, a fost și să asigurăm funcționarea normală a instituțiilor, am reașezat bugete în așa fel încât să putem funcționa”, a spus Bolojan.

Potrivit lui Bolojan, „fără o rectificare, riști să nu poți plăti salarii în anumite zone, riști să nu poți acoperi anumite cheltuieli”.

„Și deci este necesar, din acest punct de vedere al unei administrări normale, să avem un guvern cât mai repede posibil, care să poată să reașeze anumite cheltuieli, să aloce bani acolo unde miniștrii nu au calculat în mod corect, sau au apărut niște cheltuieli excepționale, care nu au fost avute în vedere la începutul anului, în așa fel încât să putem să funcționăm în condiții normale”, a declarat Ilie Bolojan.