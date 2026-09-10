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Ilie Bolojan reia tema unui guvern tehnocrat: Astăzi nu mai e vorba de un calcul politic. Timpul curge în defavoarea României

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat joi seara, la B1 TV, că soluția temporară pentru deblocarea crizei politice ar fi formarea unui guvern tehnocrat de tranziție, format în principal din specialiști. El a subliniat că un astfel de Executiv ar trebui să pregătească bugetul pentru anul viitor, să facă rectificarea bugetară, să închidă procedurile privind PNRR și să asigure, astfel, trecerea României peste iarnă.
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Diana Nunuț
10 sept. 2026, 21:28, Politic
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Invitat joi seara la B1 TV, premierul interimar Ilie Bolojan a reluat tema formării unui guvern tehnocrat, de tranziție, format în principal de specialiști, care să pregătească bugetul pentru anul viitor, să facă rectificarea bugetară, să închidă procedurile privind PNRR și să asigure trecerea României peste iarnă.

„Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, văd un guvern tehnocrat în această formulă, în principal care să se bazeze pe tehnocrați”, a afirmat Bolojan joi seara, la B1 TV.

El a explicat că un astfel de Executiv alcătuit din specialiști ar putea avea o misiune clară și limitată, într-o perioadă în care România trebuie să ia rapid mai multe măsuri.

„O astfel de formulă, formată din oameni competenți și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție care să aibă ca misiune importantă următoarele: să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNR-ul – pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare -, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă”, a afirmat liderul PNL.

Bolojan: România nu își mai permite prelungirea blocajului politic

Premierul interimar a spus că rămâne consecvent poziției exprimate în primăvară și vară și că PNL nu va face parte dintr-un guvern cu PSD, în condițiile în care social-democrații nu au respectat înțelegerile politice.

De asemenea, în opinia sa, România nu își mai permite prelungirea blocajului politic, în condițiile în care următoarea evaluare, cea a agenției de rating S&P, este la doar câteva săptămâni distanță.

„În felul acesta este o formulă de bun simț, am mai propus-o (…) suntem dispuși să discutăm, am spus asta, în așa fel încât să găsim o formulă pentru România, pentru că astăzi nu mai e vorba de un calcul politic. Timpul curge și nu curge în favoarea unui personaj politic sau altul, ci curge în defavoarea României și nu e bine acest lucru”, a conchis Ilie Bolojan.

România are Guvern interimar de patru luni

Încă de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, România trece printr-o criză politică. 

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta nu a obținut votul în Parlament.

Pe parcursul verii, președintele Nicușor Dan nu a mai făcut o nouă desemnare, susținând că niciun nume nu poate strânge o majoritate.

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