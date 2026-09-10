Va merge Bolojan la audierile comisiei din Senat privind întâlnirea lui cu președinta CCR? Ce a răspuns

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost invitat joi seara, la B1 TV, unde a fost întrebat, printre altele, și despre audierea la care a fost chemat, în această săptămână, în Comisia pentru Constituționalitate a Senatului, care anchetează împrejurările întâlnirii pe care el a avut-o cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, pe 14 august.

Bolojan nu s-a prezentat la audieri, invocând că agenda întâlnirilor nu i-a permis să se prezinte și la audierile în Comisia pentru Constituționalitate a Senatului.

„Am fost invitat în cursul acestei săptămâni. Am avut o zi plină de întâlniri pe componenta de nuclear, pe componenta de energie, pe fondul de modernizare și nu am reușit să mă duc”, a explicat Bolojan.

Premierul interimar a fost întrebat și dacă va merge pe 15 septembrie la comisia Senatului, noua dată stabilită pentru audieri în acest sens.

„Voi vedea când a venit invitația și care va fi agenda”, a spus Bolojan.

Pe de altă parte, premierul interimar a calificat demersul drept „o acțiune de tip politic” și a spus că este vorba despre „o comisie gândită pentru scopuri de hărțuire”.

„Așa-zisa ancheta care este la Senat nu este decât o acțiune de tip politic, una de a genera subiecte care nu au niciun fel de legătură cu realitatea”, a conchis Bolojan.

Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu nu s-au prezentat la audierile din Comisia pentru Constituționalitate

Premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, au fost chemați, marți, la audieri în Comisia pentru Constituționalitate a Senatului, care anchetează împrejurările întâlnirii dintre cei doi din 14 august.

Întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu a avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, și nu a fost anunțată public în prealabil. Întâlnirea a avut loc cu trei zile înainte ca CCR să analizeze sesizări privind Legea Integrității.

Atât premierul, cât și președinta CCR au susținut că întrevederea a vizat exclusiv chestiuni administrative și că nu a fost discutat niciun dosar aflat pe rolul Curții Constituționale.