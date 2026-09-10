Alina Gorghiu (PNL), critici dure la adresa premierului: Nu exclud ca Ilie Bolojan să își dea demisia

Alina Gorghiu, președintele PNL Argeș și contestatară a lui Ilie Bolojan, critică dur premierul interimar și spune că nu exclude ca acesta să își dea demisia. „Se hrănește din imaginea de salvator, ca un erou din filme”, a spus lidera despre Bolojan.