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Alina Gorghiu (PNL), critici dure la adresa premierului: Nu exclud ca Ilie Bolojan să își dea demisia

Alina Gorghiu, președintele PNL Argeș și contestatară a lui Ilie Bolojan, critică dur premierul interimar și spune că nu exclude ca acesta să își dea demisia. „Se hrănește din imaginea de salvator, ca un erou din filme”, a spus lidera despre Bolojan.
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Coralia Frigea
10 sept. 2026, 21:40, Politic
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Alina Gorghiu, președintele PNL Argeș și contestatară a lui Ilie Bolojan, l-a criticat dur pe premier în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu, „Subiectul Zilei”, de la Gândul. Aceasta a spus despre președintele PNL că „se vede eroul principal”.

„Capitalul fiecărui lider, că ne place sau nu ne place, este ăsta electoral. Ilie Bolojan se hrănește din imaginea de salvator. Ilie Bolojan este ca personajul din Odiseea sau alt film pe care l-am mai văzut, cu eroi. Toată lumea se chinuie să facă lucrurile bune și sfârșesc ei pe rând ca să supraviețuiască eroul principal. Nu suntem în Odiseea”, a declarat Gorghiu.

„Nu exclud ca Ilie Bolojan să își dea demisia”

Lidera PNL spune că singura soluție pentru ca țara să iasă din criza guvernamentală este ca Ilie Bolojan să își dea demisia. Ar fi un compromis care duce la crearea unei majorități, susține Gorghiu.

„Eu nu exclud ca Ilie Bolojan să-și dea demisia. […] Dacă aș fi în locul domniei sale și am pretenția de la domnia sa că este o persoană rațională și m-aș uita la partid și la responsabilitatea pe care o am față de țară. […] În momentul ăsta suntem într-un unghi mort, n-avem ieșire, câtă vreme nu vom avea o majoritate, iar majoritatea să știți că nu se face pocnind din degete sau clipind frumos la televizor, aia se face doar dacă unii din acești lideri politici pe care îi vedem constant la televizor manifestându-și mândri poziția vor spune, da domnule, astăzi pentru țară fac eu un compromis”, a mai spus liderul PNL.

Contestatarii lui Bolojan, încă în partid

Lidera liberală l-a susținut vehement pe Adrian Veștea atunci când a fost propus premier, peste decizia președintelui partidului, Ilie Bolojan. Au fost atunci momente grele pentru PNL, când partidul s-a scindat, iar 17 liberali au decis să conteste conducerea acestuia.

După ce guvernul Veștea a picat la votul Parlamentului, Ilie Bolojan a anunțat că îi va exclude pe cei care nu au respectat decizia partidului, însă acest lucru încă nu s-a întâmplat oficial.

Emisiunea integrală poate fi urmărită: AICI.

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