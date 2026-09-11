Scenarii-șoc prezentate de Anthropic: AI ar putea îmbogăți masiv economia, dar milioane de oameni și-ar putea pierde locurile de muncă până în 2030

Un nou model economic realizat de Anthropic descrie trei scenarii, de la un impact aproape nesemnificativ până la o creștere economică fără precedent, arată Euronews. Creșterea economică ar veni însoțită și de o creștere masivă a șomajului în rândul angajaților din domeniul muncii de birou.

Important: potrivit Anthropic, cifrele nu sunt o prognoză

Anthropic subliniază că scenariile analizate nu reprezintă predicții și că autorii nu le atribuie probabilități. Modelul încearcă să urmărească modul în care inteligența artificială ar putea modifica economia în funcție de capacitatea tehnologiei și de viteza cu care este adoptată.

Cercetătorii au analizat sarcinile care pot rămâne neatinse de AI, pot fi asistate de aceasta, pot fi automatizate complet sau pot fi create datorită noii tehnologii. În scenariul moderat, economia crește, iar efectele asupra locurilor de muncă sunt reduse.

În scenariul intermediar, economia ar putea crește mult mai rapid

În scenariul considerat „substanțial”, AI ar deveni capabilă să realizeze aproximativ jumătate dintre activitățile asociate muncii bazate pe cunoștințe. Creșterea economică anuală ar ajunge la 5,4%, aproximativ dublul ritmului normal folosit în model. Până în 2030, PIB-ul ar fi cu 8,3% mai mare decât în scenariul în care AI nu ar exista.

Dar câștigurile economice ar veni împreună cu schimbări pe piața muncii. Ocuparea în domeniile cognitive – management, profesii specializate, vânzări și muncă de birou – ar scădea cu 3,9%, iar șomajul în rândul acestor lucrători ar ajunge la 4,5%.

Scenariul extrem schimbă complet imaginea

Cel mai spectaculos scenariu analizat de Anthropic presupune o dezvoltare a AI fără precedent istoric. Creșterea economică anuală ar ajunge la 15,4%. Astfel, PIB-ul ar fi cu 32,4% mai mare în 2030 decât în scenariul fără AI. Economia s-ar dubla aproximativ o dată la patru ani și jumătate. Prețul plătit pe piața muncii ar fi însă uriaș.

Ocuparea în domeniile cognitive ar scădea cu 21,5%, iar șomajul în rândul acestor angajați ar ajunge la 17,9%. La nivelul întregii forțe de muncă, șomajul ar atinge 11,9%, un nivel pe care studiul îl compară cu o recesiune severă.

În același timp, salariile angajaților din domeniile cognitive ar scădea cu 11,5%, în timp ce salariile celorlalți lucrători ar crește cu 33,6%.

Cine ar câștiga din boom-ul AI

Una dintre cele mai importante concluzii ale modelului nu este însă doar despre șomaj, ci despre cine ar încasa câștigurile generate de noua tehnologie. În scenariul extrem, partea din venitul național care revine forței de muncă ar scădea de la 60% la 45,2%.

În schimb, veniturile provenite din capital ar crește cu peste 80%. Cu alte cuvinte, economia ar deveni mult mai bogată, dar o parte semnificativă a beneficiilor s-ar deplasa de la angajați către proprietarii de capital și active.

Americanii se așteaptă la scenariul intermediar

Anthropic a comparat modelul economic și cu un sondaj realizat în august în rândul adulților americani. Așteptările respondentului median se apropie de scenariul intermediar: o economie cu aproximativ 8% mai mare până în 2030 și o reducere de aproximativ 4% a ocupării în domeniile cognitive.

Acest rezultat contrastează cu avertismentul făcut anterior de CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, care estima că până la jumătate dintre locurile de muncă de nivel începător din domeniul muncii de birou ar putea dispărea în cinci ani, iar șomajul ar putea ajunge la 10%-20%. Astfel de cifre se apropie de scenariul extrem analizat acum de propria companie.