Aurul intră într-o a treia săptămână de scădere. Inflația din SUA poate schimba din nou piața

Aurul spot (tranzacționare/livrare imediată, n.e.) era cotat vineri la 4.324,79 dolari pe uncie, în creștere cu 0,2%, însă pierdea mai mult de 2% de la începutul săptămânii, scrie Reuters.

Contractele futures pentru aur cu livrare în decembrie au scăzut cu 1%, până la 4.364,70 dolari pe uncie. Scăderea vine după ce investitorii și-au modificat așteptările privind politica monetară a SUA.

Inflația poate decide următoarea mișcare

Datele publicate joi au arătat că indicele prețurilor de producție din SUA a crescut cu 0,4% în august, după un avans revizuit de 0,1% în iulie.

Rezultatul a determinat traderii să majoreze pariurile că Rezerva Federală ar putea crește dobânzile la ședința de săptămâna viitoare. Aurul a reacționat imediat, scăzând cu aproape 2%.

Investitorii așteaptă acum datele privind indicele prețurilor de consum din SUA. O inflație mai mare decât anticipat ar putea consolida așteptările privind dobânzi mai ridicate, ceea ce ar susține dolarul și randamentele titlurilor de stat americane și ar pune presiune suplimentară pe aur.

De ce dobânzile apasă aurul, războiul din Orientul Mijlociu complică situația

Aurul este considerat în mod tradițional o protecție împotriva inflației, însă nu produce dobândă. Când dobânzile cresc, activele care oferă randamente devin mai atractive în raport cu metalul prețios. De aceea, schimbarea așteptărilor privind politica Fed poate avea un efect rapid asupra prețului aurului.

Piața aurului este influențată și de evoluțiile din Orientul Mijlociu. Houthii aliniați Iranului au preluat controlul asupra orașului-port Mocha din Yemen și au avansat de-a lungul coastei Mării Roșii către insule strategice, potrivit unor surse militare citate de Reuters.

În paralel, petrolul se îndreaptă spre încheierea săptămânii peste pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată de la jumătatea lunii mai. Creșterea prețurilor la energie poate alimenta din nou presiunile inflaționiste, complicând și mai mult deciziile băncilor centrale.

Și celelalte metale pierd teren

Aurul nu este singurul metal prețios aflat sub presiune. Argintul a scăzut vineri cu 0,3% și pierde peste 4% în această săptămână. Platina a coborât cu 0,2%, la 1.773,93 dolari pe uncie, iar paladiul a pierdut 0,3%, până la 1.278,51 dolari. Ambele se îndreaptă, de asemenea, spre o săptămână de scădere.