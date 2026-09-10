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Prețul petrolului crește puternic după noile atacuri din Orientul Mijlociu, iar bursele scad. Cresc temerile privind inflația

Schimburile de atacuri dintre Statele Unite și Iran în zona Strâmtorii Ormuz, dar și intensificarea conflictului dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi din Yemen, au dus la o creștere puternică a prețului petrolului și la scăderi pe bursele asiatice.
Prețul petrolului crește puternic după noile atacuri din Orientul Mijlociu, iar bursele scad. Cresc temerile privind inflația
Iulian Moşneagu
10 sept. 2026, 11:29, Economic
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Bursele asiatice au scăzut joi, în timp ce petrolul Brent s-a menținut peste pragul de 100 de dolari pe baril. Escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu a provocat noi îngrijorări privind o posibilă creștere a inflației, scrie AFP.

Statele Unite și Iranul au lansat atacuri asupra petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului. În același timp, Arabia Saudită se confruntă cu atacuri ale rebelilor Houthi din Yemen, iar o încheiere rapidă a crizei pare puțin probabilă.

Petrolul Brent a urcat joi până la 101,94 dolari pe baril, crescând cu peste 20% în mai puțin de o săptămână, pe fondul atacurilor asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz.

Creșterea prețului petrolului a alimentat speculațiile că Rezerva Federală și alte bănci centrale ar putea majora dobânzile pentru a limita inflația. Banca Centrală Europeană este așteptată să majoreze joi dobânzile.

Cei trei indici principali de pe Wall Street au închis pe roșu, iar joi majoritatea burselor asiatice au urmat aceeași tendință. Piețele din Seul, Hong Kong, Sydney, Shanghai, Singapore, Taipei, Wellington, Bangkok, Jakarta și Manila au înregistrat scăderi.

În schimb, Tokyo și Mumbai au crescut ușor, la fel ca Londra și Paris.

Iranul a anunțat că a atacat miercuri peste 12 nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz și că a extins zona în care accesul este interzis. Iranul a anunțat și că a lovit o bază militară americană din Iordania, ca răspuns la distrugerea de către forțele SUA a cinci petroliere iraniene.

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