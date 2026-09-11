Benzina, la un nou record istoric. Litrul se apropie de pragul de 10 lei. Cât costă un plin vineri dimineață

La ora 7:00, prețul mediu național al benzinei standard 95 era de 9,88 lei/litru, în creștere de la aproximativ 9,83 lei în ziua precedentă. Prețurile observate în cele peste 1.700 de stații monitorizate variau între 9,65 și 9,97 lei pe litru, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Un plin de 50 de litri a ajuns astfel să coste, la prețul mediu, aproximativ 494 de lei.

Și motorina rămâne mult peste pragul de 10 lei: media națională era vineri dimineață de 10,35 lei/litru, cu prețuri care ajung până la 10,43 lei/litru. Motorina premium a urcat la o medie de 11,13 lei/litru.

Recordul din 2022, depășit cu peste un leu pe litru

Nivelurile actuale depășesc semnificativ recordurile stabilite în timpul crizei energetice din 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia.

La sfârșitul lunii iunie 2022, prețul mediu al benzinei ajunsese la aproximativ 8,65 lei/litru, considerat atunci maximul istoric pentru România. Motorina urcase la 9,22 lei/litru.

Față de acel record, benzina este acum cu aproximativ 1,23 lei/litru mai scumpă, adică o creștere de peste 14%. Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența înseamnă peste 60 de lei în plus la un singur plin.

Trebuie precizat că este vorba despre un record în termeni nominali, fără ajustarea prețurilor istorice cu inflația.

Cât costă benzina în București

În București, datele actualizate la ora 06:00 indicau un preț mediu de aproximativ 9,86 lei/litru pentru benzina standard.

Cele mai mici prețuri identificate în Capitală porneau de la 9,82 lei/litru, în timp ce la mai multe dintre marile rețele benzina era vândută în jurul valorii de 9,88 lei.

Pentru motorină, cel mai mic preț identificat în București era de 10,28 lei/litru, iar unele rețele afișau 10,35-10,37 lei/litru.

Petrolul a trecut din nou puternic de 100 de dolari

Presiunea asupra prețurilor carburanților vine într-un moment în care petrolul s-a scumpit accelerat pe piețele internaționale.

Cotația Brent a ajuns vineri dimineață în jurul valorii de 108-109 dolari pe baril, după o creștere de peste 6% numai joi și de aproape 13% în cursul săptămânii. Este pentru prima dată după aproape patru luni când petrolul este pe cale să încheie o săptămână la peste 100 de dolari pe baril.

Creșterea este alimentată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de temerile privind aprovizionarea. Traficul comercial prin Strâmtoarea Hormuz a scăzut puternic, în timp ce preluarea portului Mocha din Yemen de către forțele Houthi a amplificat îngrijorările și privind transporturile prin zona Mării Roșii.

Evoluția petrolului nu se transmite instantaneu și integral în prețul de la pompă, însă menținerea cotațiilor internaționale la peste 100 de dolari poate pune presiune suplimentară asupra prețurilor carburanților în perioada următoare.