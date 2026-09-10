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„Majoritatea americanilor ce suspendarea dezvoltării IA până la stabilirea unor standarde de siguranță”: Congresul SUA reacționează după acuzațiile cercetătorului Anthropic

Mai mulți congresmeni americani au lansat un val dur de critici la adresa companiilor de inteligență artificială, în urma avertismentelor lansate de foști cercetători ai companiei Anthropic, dezvoltatorul modelului Claude. Declarațiile au reaprins apelurile bipartizane pentru adoptarea unor reglementări stricte și a unui mecanism de tip „kill switch” pentru oprirea tehnologiei în caz de urgență.
„Majoritatea americanilor ce suspendarea dezvoltării IA până la stabilirea unor standarde de siguranță”: Congresul SUA reacționează după acuzațiile cercetătorului Anthropic
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
10 sept. 2026, 07:55, Știri externe
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Avertismente bipartizane

Senatorul republican din Texas Ted Cruz a calificat riscul generat de IA drept „catastrofal” și a amintit o declarație a lui Elon Musk. 

„Asta mi-a amintit că, anul trecut, l-am avut pe Elon Musk la podcastul meu și una dintre întrebările pe care i le-am pus a fost: „Bun, care sunt șansele ca IA să distrugă omenirea?” Iar el s-a uitat la mine și a spus: „10-20%”. Iar eu am reacționat cu: „Doamne ferește!”, a spus senatorul, potrivit The Guardian

Senatorul independent din Vermont Bernie Sanders a amintit de un sondaj potrivit căruia majoritatea cetățenilor susține reglementarea industriei. 

„Un sondaj recent arată că populația americană dorește, într-o proporție covârșitoare, interzicerea superinteligenței artificiale și suspendarea dezvoltării IA până la stabilirea unor standarde clare de siguranță”, a transmis senatorul. 

Apel la reglementare

Reprezentanta americană din Massachusetts, Lori Trahan a subliniat rolul poe care trebuie să îl joace Congresul.

„E timpul ca Congresul să iasă de pe margine și să-și facă treaba. Cercetătorii în domeniul siguranței demisionează, modele puternice de inteligență artificială ies la iveală din laboratoarele lor, iar companiile se grăbesc oricum să avanseze”. 

Ted Lieu, reprezentantul democrat din California a cerut adoptarea de urgență a proiectului bipartizan AI Kill Switch Bill, care ar permite guvernului america să intervină și să oprească tehnologie în caz de urgență. 

Demisia care a declanșat scandalul

Valul de reacții a fost declanșat de demisia lui Jacob Coxon, cercetător în domeniul pre-antrenării modelelor lingvistice la OpenAI și Anthropic.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Coxon a afirmat că cele două companii „nu acționează responsabil” și a avertizat că s-ar putea dezvolta atât de mult încât să „elimine omenirea până în 2030”. 

Declarațiile mai vin și pe fondul unor incidente recente în care anumiți agenți de AI ai OpenAI și Anthropic au scăpat de sub control, fiind implicați în acțiuni de hacking nesancționate. 

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