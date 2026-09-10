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Europa are diferențe uriașe la rata sinuciderilor. România, într-o poziție surprinzătoare

În 2023, România a avut o rată standardizată de 8,3 decese prin sinucidere la 100.000 de locuitori, sub media Uniunii Europene de 10,4. Datele analizate de Eurostat arată însă diferențe foarte mari între statele membre.
Europa are diferențe uriașe la rata sinuciderilor. România, într-o poziție surprinzătoare
Sursa foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
10 sept. 2026, 08:30, Social
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Datele pentru 2023 indică pentru România o rată standardizată de 8,33 decese prin sinucidere la 100.000 de locuitoir, anunță Eurostat. Media UE a fost de 10,37, ceea ce înseamnă că indicatorul României a fost cu aproximativ 20% mai mic decât media europeană.

Este o schimbare importantă față de anii anteriori. În 2013, rata României era de 12,24 la 100.000 de locuitori, iar în 2022 ajunsese la 8,93. În 2023, indicatorul a coborât la 8,33.

În cifre absolute, în România au fost înregistrate 1.588 de decese prin sinucidere în 2023, potrivit datelor disponibile pentru acest an.

Cipru și Grecia sunt la polul opus

La nivelul UE, cele mai mici rate standardizate au fost înregistrate în Cipru, cu 3,5 decese la 100.000 de locuitori, Grecia, cu 4,3, și Malta, cu 5,5.

La celălalt capăt al clasamentului se află Lituania, cu 18,8 decese la 100.000 de locuitori. Slovenia a avut 16,4, iar Ungaria 16,1.

Diferența dintre Cipru și Lituania este de peste cinci ori. Este un indicator care variază sensibil în zona Uniunii Europene.

Rata sinuciderilor in UE – 2023. Sursa foto: Eurostat

Numărul total din UE a scăzut

În 2023, 48.370 de persoane au murit prin sinucidere în Uniunea Europeană, reprezentând aproximativ 1% din totalul deceselor.

Rata standardizată europeană a fost de 10,4 la 100.000 de locuitori, în scădere de la 10,6 în 2022 și de la 12,2 în 2013.

Datele arată astfel o scădere a indicatorului european pe parcursul ultimului deceniu, deși diferențele dintre state rămân foarte mari.

Bărbații reprezintă peste trei sferturi dintre decese

Una dintre cele mai puternice diferențe apare între sexe. În UE, rata brută a deceselor prin sinucidere a fost de 16,9 la 100.000 de bărbați, față de 5,0 la 100.000 de femei. Bărbații au reprezentat 76,4% din totalul deceselor de acest tip în 2023.

Și vârsta are un rol important. Rata a crescut de la 0,2 la 100.000 în rândul persoanelor cu vârsta sub 15 ani până la 17,3 în rândul celor de 65 de ani și peste.

Ce trebuie reținut din datele pentru România

România nu se află printre statele UE cu cele mai ridicate rate. Cu 8,33 la 100.000 de locuitori, țara este sub media europeană și mult sub nivelurile raportate în Lituania, Slovenia sau Ungaria.

În același timp, diferențele dintre țări nu pot fi interpretate automat drept efectul unei singure cauze. Eurostat prezintă statisticile ca date privind cauzele de deces și subliniază că acestea sunt calculate pe baza informațiilor medicale din certificatele de deces.

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