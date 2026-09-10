Un francez a săpat pentru o piscină și a găsit aur de 700.000 de euro. Ce au decis autoritățile după un an de verificări

Descoperirea a avut loc în mai 2025, în Neuville-sur-Saône, în apropiere de Lyon. Bărbatul cumpărase proprietatea cu aproximativ un an înainte și începuse lucrările pentru construirea unei piscine, scrie Blic. În timpul excavării, utilajul a scos din pământ mai multe pungi de plastic.

În interior se aflau cinci lingouri de aur și numeroase monede de aur, cu o valoare estimată la aproximativ 700.000 de euro.

Aurul a intrat imediat în atenția autorităților

Proprietarul nu a încercat să ascundă descoperirea. A anunțat autoritățile, iar cazul a fost verificat pentru a se stabili atât originea aurului, cât și statutul juridic al comorii. Una dintre întrebările importante era dacă obiectele puteau avea valoare arheologică. Într-un asemenea caz, situația juridică ar fi fost diferită, iar statul francez ar fi putut revendica descoperirea. Verificările au dus însă la o concluzie neașteptată.

Cele cinci lingouri aveau numere de serie

Anchetatorii au reușit să urmărească proveniența lingourilor după numerele lor de serie. Verificările au arătat că aurul fusese cumpărat și topit în urmă cu aproximativ 15-20 de ani la o turnătorie din regiunea Lyon. Poliția a stabilit că lingourile nu figurau ca fiind furate și că nu existau legături cu activități criminale. În plus, experții au concluzionat că descoperirea nu avea valoare arheologică. Astfel, aurul nu a fost revendicat de stat.

În condițiile stabilite de autorități, descoperirea a fost considerată o „comoară” în sensul legislației franceze: un bun ascuns sau îngropat, a cărui proprietate nu poate fi demonstrată și care este găsit întâmplător. Cum aurul a fost descoperit accidental pe proprietatea bărbatului, iar nimeni nu a putut demonstra că este proprietarul legal, acesta a putut păstra comoara.

Rămâne însă un mister

Verificările au rezolvat problema juridică, dar nu și întrebarea care face povestea atât de neobișnuită: de ce au fost ascunse acolo aproape 700.000 de euro în aur? Potrivit relatărilor din presa franceză, fostul proprietar al casei murise înainte ca aurul să fie descoperit. Nu a rămas nicio explicație clară privind motivul pentru care lingourile și monedele au fost îngropate în curte.

Au existat speculații că aurul ar fi putut fi ascuns pentru a evita plata unor taxe sau din motive strict personale. Însă nimic din toate acestea acestea nu s-a putut demonstra oficial. Pentru actualul proprietar, lucrările pentru piscină au avut astfel un rezultat pe care nu l-ar fi putut anticipa: în loc să se aleagă cu o piscină nouă, a găsit o avere ascunsă de ani de zile.