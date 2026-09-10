Un francez a săpat pentru o piscină și a găsit aur de 700.000 de euro. Ce au decis autoritățile după un an de verificări

Descoperirea a avut loc în mai 2025, în Neuville-sur-Saône, în apropiere de Lyon. Bărbatul cumpărase proprietatea cu aproximativ un an înainte și începuse lucrările pentru construirea unei piscine, scrie Blic. În timpul excavării, utilajul a scos din pământ mai multe pungi de plastic.
În interior se aflau cinci lingouri de aur și numeroase monede de aur, cu o valoare estimată la aproximativ 700.000 de euro.
Proprietarul nu a încercat să ascundă descoperirea. A anunțat autoritățile, iar cazul a fost verificat pentru a se stabili atât originea aurului, cât și statutul juridic al comorii. Una dintre întrebările importante era dacă obiectele puteau avea valoare arheologică. Într-un asemenea caz, situația juridică ar fi fost diferită, iar statul francez ar fi putut revendica descoperirea. Verificările au dus însă la o concluzie neașteptată.
Anchetatorii au reușit să urmărească proveniența lingourilor după numerele lor de serie. Verificările au arătat că aurul fusese cumpărat și topit în urmă cu aproximativ 15-20 de ani la o turnătorie din regiunea Lyon. Poliția a stabilit că lingourile nu figurau ca fiind furate și că nu existau legături cu activități criminale. În plus, experții au concluzionat că descoperirea nu avea valoare arheologică. Astfel, aurul nu a fost revendicat de stat.
În condițiile stabilite de autorități, descoperirea a fost considerată o „comoară” în sensul legislației franceze: un bun ascuns sau îngropat, a cărui proprietate nu poate fi demonstrată și care este găsit întâmplător. Cum aurul a fost descoperit accidental pe proprietatea bărbatului, iar nimeni nu a putut demonstra că este proprietarul legal, acesta a putut păstra comoara.
Verificările au rezolvat problema juridică, dar nu și întrebarea care face povestea atât de neobișnuită: de ce au fost ascunse acolo aproape 700.000 de euro în aur? Potrivit relatărilor din presa franceză, fostul proprietar al casei murise înainte ca aurul să fie descoperit. Nu a rămas nicio explicație clară privind motivul pentru care lingourile și monedele au fost îngropate în curte.
Au existat speculații că aurul ar fi putut fi ascuns pentru a evita plata unor taxe sau din motive strict personale. Însă nimic din toate acestea acestea nu s-a putut demonstra oficial. Pentru actualul proprietar, lucrările pentru piscină au avut astfel un rezultat pe care nu l-ar fi putut anticipa: în loc să se aleagă cu o piscină nouă, a găsit o avere ascunsă de ani de zile.