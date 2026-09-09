De ce se formează condens pe geamuri toamna și cum poți evita problema

Condensul apare atunci când aerul cald și umed din interiorul locuinței intră în contact cu o suprafață rece, precum geamul. Aerul poate reține o anumită cantitate de vapori de apă, iar atunci când temperatura suprafeței scade suficient, vaporii se transformă în picături de apă.

Toamna, fenomenul devine mai frecvent deoarece diferența dintre temperatura din locuință și cea de afară crește.

De ce apare mai ales dimineața

În timpul nopții, temperatura geamului scade, în timp ce în locuință se acumulează umiditate. Respirația persoanelor, dușul, gătitul sau uscarea hainelor pot crește cantitatea de vapori de apă din aer.

De aceea, este posibil ca geamurile să fie acoperite cu picături dimineața, chiar dacă în restul zilei problema nu este la fel de vizibilă.

Cum poți reduce condensul

Aerisește locuința regulat. Câteva minute de aerisire cu ferestrele larg deschise pot ajuta la eliminarea aerului umed.

Folosește hota atunci când gătești și ventilatorul din baie după duș.

Evită uscarea hainelor în camere slab ventilate, deoarece apa din haine ajunge în aer sub formă de vapori.

Nu acoperi caloriferele cu obiecte care împiedică circulația aerului cald către geam.

Menține o temperatură relativ constantă în locuință, deoarece suprafețele foarte reci favorizează condensul.

Când condensul poate deveni o problemă

Câteva picături de apă pe geam dimineața nu înseamnă automat că există o problemă gravă. Situația merită însă urmărită dacă geamurile rămân ude perioade lungi, dacă umezeala apare constant pe rame sau pereți ori dacă încep să apară pete negre.

În aceste cazuri, problema poate fi legată de umiditatea excesivă, ventilația insuficientă sau izolarea termică și nu ar trebui rezolvată doar prin ștergerea geamului.