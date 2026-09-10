25 de ani de la 11 septembrie. Istorie în imagini și detalii mai puțin cunoscute despre atentatele care au schimbat lumea

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 19 membri ai rețelei al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale. Două dintre aeronave au lovit Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, una a intrat în Pentagon, iar cea de-a patra s-a prăbușit într-un câmp din Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să preia controlul avionului. Aproape 3.000 de oameni au fost uciși.

La un sfert de secol distanță, 11 septembrie 2001 continuă să fie un moment de referință pentru Statele Unite și pentru întreaga lume. Atentatele au schimbat modul în care sunt privite securitatea, călătoriile aeriene, terorismul și politica externă americană.

Cum a început ziua care a schimbat lumea

Dimineața de 11 septembrie 2001 a început aparent normal. Era o zi de marți, cu vreme bună, iar milioane de americani își începeau programul obișnuit.

Primul dintre cele patru avioane deturnate a fost American Airlines Flight 11, care plecase din Boston cu destinația Los Angeles. La ora 8:46, aeronava a lovit Turnul de Nord al World Trade Center, în New York.

Inițial, imaginile transmise în direct de televiziuni au fost interpretate de unii drept consecința unui accident aviatic. Situația avea să se schimbe radical 17 minute mai târziu.

La 9:03, United Airlines Flight 175 a lovit Turnul de Sud. Momentul a fost surprins în direct de camerele de televiziune, iar pentru milioane de oameni a devenit prima dovadă clară că Statele Unite se confruntau cu un atac coordonat.

U.S., New York – September 11, 2001.Suicide attempt at World Trade Center..(still image file from TV’s broadcast / US television news) (Credit Image: © Ip/ROPI via ZUMA Press)

Cele patru avioane deturnate

Cele patru aeronave folosite în atacuri erau curse comerciale interne. Teroriștii au preluat controlul asupra avioanelor după decolare și le-au transformat în arme.

American Airlines Flight 11 a lovit Turnul de Nord al World Trade Center, iar United Airlines Flight 175 a intrat în Turnul de Sud.

Al treilea avion, American Airlines Flight 77, s-a prăbușit la ora 9:37 în partea de vest a Pentagonului, sediul Departamentului american al Apărării, în apropiere de Washington. În atac au murit 125 de persoane aflate în clădire, precum și cele 64 de persoane aflate la bordul avionului.

Al patrulea avion, United Airlines Flight 93, a plecat din Newark și avea ca destinație San Francisco. După ce pasagerii au aflat, prin intermediul telefoanelor, despre atacurile deja produse, mai mulți dintre ei au încercat să recâștige controlul aeronavei.

Avionul s-a prăbușit într-un câmp din apropiere de Shanksville, Pennsylvania, la 10:03. Niciunul dintre cei aflați la bord nu a supraviețuit. Aeronava nu și-a mai atins ținta.

Prăbușirea Turnurilor Gemene

Unul dintre cele mai puternice simboluri ale zilei de 11 septembrie rămâne prăbușirea Turnurilor Gemene.

Deși Turnul de Sud a fost lovit după Turnul de Nord, acesta s-a prăbușit primul, la ora 9:59, după ce impactul avionului și incendiile au compromis grav structura clădirii.

La 10:28, s-a prăbușit și Turnul de Nord, la 102 minute după ce fusese lovit de Flight 11. Prăbușirea celor două clădiri a generat un nor uriaș de praf și resturi care a acoperit o mare parte din Lower Manhattan.

September 11, 2001, New York, New York, USA: New York Fire Department firemen climb the remains of the Marriott Hotel and the second tower to collapse in the afternoon of September 11, 2001 after the 9/11 attack on the World Trade Center. (Credit Image: © Randy Taylor/ZUMA Press Wire Service)

În total, 2.977 de persoane au fost ucise în atacurile din 11 septembrie, fără a-i include pe cei 19 teroriști. Printre victime s-au numărat pasageri și membri ai echipajelor, angajați ai World Trade Center, persoane aflate în Pentagon, pompieri, polițiști și alți membri ai echipelor de intervenție.

Ce s-a întâmplat după prăbușirea Turnurilor Gemene

Atentatele nu s-au încheiat odată cu prăbușirea celor două turnuri.

La World Trade Center au continuat operațiunile de salvare și căutare, în timp ce autoritățile încercau să gestioneze una dintre cele mai mari catastrofe din istoria Statelor Unite.

La ora 17:20, s-a prăbușit și 7 World Trade Center, o clădire de 47 de etaje care fusese afectată de incendiile și distrugerile produse în urma atacurilor. Clădirea fusese evacuată și nu au fost înregistrate victime în urma prăbușirii sale.

În aceeași zi, spațiul aerian american a fost practic închis pentru traficul aerian civil, iar avioanele aflate deja în zbor au primit ordine să aterizeze pe cât posibil.

Pentru americani, dar și pentru milioane de oameni din întreaga lume, imaginile cu fumul care se ridica deasupra Manhattanului și cu oamenii care încercau să fugă din zona World Trade Center au devenit unele dintre cele mai recognoscibile imagini ale începutului de secol XXI.

Cum s-a schimbat lumea

Impactul atacurilor din 11 septembrie nu s-a limitat la New York și Washington.

Administrația președintelui George W. Bush a lansat ceea ce avea să fie cunoscut drept „războiul împotriva terorismului”, iar Statele Unite au început operațiunile militare în Afganistan împotriva regimului taliban și a rețelei al-Qaida.

Atentatele au dus și la schimbări majore în sistemul american de securitate. În anii care au urmat, autoritățile au introdus noi măsuri de supraveghere și control, iar securitatea aeroportuară a fost transformată radical.

În 2002 a fost creat Department of Homeland Security, una dintre cele mai importante reorganizări instituționale produse în Statele Unite după atacuri.

Efectele s-au simțit și în afara SUA. Controalele de securitate din aeroporturi au devenit mai stricte, iar regulile privind accesul în avioane, bagajele și obiectele permise la bord s-au modificat.

Locul în care au fost Turnurile Gemene

Astăzi, locul în care se aflau Turnurile Gemene este 9/11 Memorial & Museum, un spațiu dedicat victimelor și memoriei atacurilor.

La Ground Zero au fost construite două bazine memoriale amplasate pe amprentele fostelor turnuri. Numele victimelor sunt gravate în jurul acestora.

În 2026, la ceremonia dedicată celei de-a 25-a aniversări, familiile victimelor sunt așteptate să participe la citirea numelor celor uciși. Ceremonia include momente de reculegere corespunzătoare momentelor-cheie ale atacurilor asupra World Trade Center, Pentagonului și prăbușirii Flight 93.

La 25 de ani de la tragedie, Ground Zero continuă să fie un loc de comemorare. Vizitatori din întreaga lume au revenit în aceste zile la memorial pentru a-i omagia pe cei aproape 3.000 de oameni care și-au pierdut viața.

O tragedie care continuă să aibă urmări

Un sfert de secol mai târziu, consecințele atentatelor sunt încă vizibile.

Pe lângă victimele ucise în 2001, numeroși pompieri, polițiști, paramedici și alți oameni care au intervenit la Ground Zero s-au confruntat ulterior cu probleme grave de sănătate asociate expunerii la praful și substanțele rezultate în urma prăbușirii clădirilor.

Programul american World Trade Center Health Program continuă să ofere servicii medicale persoanelor afectate de consecințele atacurilor și operațiunilor de salvare. Reuters relata în această săptămână că programul deservește peste 150.000 de persoane, în timp ce mii de membri ai acestuia au murit între timp.

În același timp, o nouă generație ajunge să cunoască 11 septembrie 2001 nu din propria experiență, ci din fotografii, înregistrări video, mărturii și lecțiile de istorie.

September 11, 2001, New York, New York, USA: NYFD Firemen are exhausted after rescue efforts in the aftermath of the 9/11 attack on the World Trade Center. (Credit Image: © Randy Taylor/ZUMA Press Wire Service)

De aceea, la 25 de ani de la atentatele care au schimbat America și au influențat politica internațională pentru decenii, comemorarea nu înseamnă doar rememorarea unei zile. Înseamnă și păstrarea memoriei celor care au murit, a celor care au supraviețuit și a celor care au intervenit în acea zi.