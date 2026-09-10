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Zboruri cu viteze supersonice la joasă înălțime deasupra întregii țări. Armata a luat măsuri pentru protejarea populației

Avioane supersonice ale forțelor aeriene din România, Spania și Statele Unite, survolează zilele acestea spațiul aerian al întregii țări. Avioanele zboară la înălțimi mici și în regim supersonic, iar Armata a luat măsuri de siguranţă aeriană şi reducerea impactului fonic asupra populaţiei.
Zboruri cu viteze supersonice la joasă înălțime deasupra întregii țări. Armata a luat măsuri pentru protejarea populației
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
10 sept. 2026, 22:43, Social
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Forțele Aeriene Române anunță că în această perioadă, pe întreg teritoiul țării au loc zboruri de antrenament cu avioane supersonice la joasă altitudine.

„Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și ale Statelor Unite ale Americii (tehnica aliată, dislocată în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” Mihail Kogălniceanu) vor executa, în perioada 07.09.2026 – 14.09.2026, zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic, pe întregul teritoriu al țării”, se arată într-o informație de presă a Forțelor Aeriene Române.

În informare se precizează că zborurile de antrenament se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi reducerea impactului fonic asupra populaţiei.
Aceste exerciţii au scopul de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a personalului aeronautic în orice situaţie.

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