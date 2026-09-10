Zboruri cu viteze supersonice la joasă înălțime deasupra întregii țări. Armata a luat măsuri pentru protejarea populației

Forțele Aeriene Române anunță că în această perioadă, pe întreg teritoiul țării au loc zboruri de antrenament cu avioane supersonice la joasă altitudine.

„Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și ale Statelor Unite ale Americii (tehnica aliată, dislocată în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” Mihail Kogălniceanu) vor executa, în perioada 07.09.2026 – 14.09.2026, zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic, pe întregul teritoriu al țării”, se arată într-o informație de presă a Forțelor Aeriene Române.

În informare se precizează că zborurile de antrenament se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi reducerea impactului fonic asupra populaţiei.

Aceste exerciţii au scopul de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a personalului aeronautic în orice situaţie.