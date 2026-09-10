Un incendiu de vegetație s-a extins către o pădure și amenință animale și locuințe, în județul Tulcea. Pompierii intervin pentru lichidare

Un incendiu de vegetație a izbucnit joi, 10 septembrie, la vegetația uscată din apropierea localității Greci, din județul Tulcea. Flăcările au înaintat mai apoi către o pădure, iar acum amenință extinderea către locuințele oamenilor.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă, existând pericol de propagare către saivanele de animale și locuințele din apropiere”, a transmis ISU Tulcea.

Autoritățile au trimis la intervenție patru autospeciale de stingere și o cisternă, dar și forțe din cadrul Secției de Pompieri Măcin și ale Detașamentului de Pompieri Tulcea.

ISU Tulcea mai precizează că pompierii au reușit să limiteze extinderea flăcărilor, dar încă mai lucrează pentru lichidarea incendiului.