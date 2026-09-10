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Ambasada Rusiei reacționează după arestarea unui cetățean rus suspectat de acte de diversiune în România: „Materiale bazate pe speculații și tot felul de fantezii”

Ambasada Rusiei îi ia apărarea cetățeanului rus arestat pentru acte de diversiune în România. Printr-un comunicat de presă, oficialii spun că acuzațiile aduse de procurori sunt „speculații și tot felul de fantezii” și că au cerut organizarea unei întrevederi cu suspectul.
Ambasada Rusiei reacționează după arestarea unui cetățean rus suspectat de acte de diversiune în România: „Materiale bazate pe speculații și tot felul de fantezii”
Barbatul acuzat si retinut pentru spionaj in favoarea Rusiei, Ivan Kutsenko, este escortat la Curtea de Apel Bucuresti, 8 septembrie 2026.ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
10 sept. 2026, 19:22, Social
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Ambasada Rusiei a reacționat după ce un cetățean rus a fost arestat pentru acte de diversiune în România. Oficialii îi iau apărarea suspectului și spun că statul român l-ar fi acuzat fără dovezi clare, iar rechizitoriul ar fi bazat pe „speculații și tot felul de fantezii”.

„Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și tot felul de fantezii. Acestea nu conțin nicio informație concretă care să confirme caracterul ilegal al activității cetățeanului nostru sau implicarea autorităților de stat ruse în aceasta”, a transmis ambasada.

Pentru ce este acuzat cetățeanul rus

Informațiile, adunate de Serviciul Român de Informații, cât și de alte structuri ale statului, arată cum bărbatul rus, care deține cetățenie română de mai mulți ani, ar fi fotografiat mai multe baze militare strategice de pe teritoriul României. Ambasada infirmă însă faptul că suspectul ar fi transmis aceste informații către Rusia și cere autorităților române o întrevedere cu arestatul.

„Se creează impresia că compatriotul nostru a devenit victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antirusești în societatea românească. Ambasada urmărește cu atenție evoluția situației și este pregătită să îi ofere cetățeanului rus asistența consulară și juridică necesară. Autorităților române le-a fost transmisă o solicitare privind organizarea unei întrevederi cu acesta”, au mai precizat oficialii ruși.

„Cetățenii Rusiei nu se pot simți în siguranță”

Ambasada Rusiei acuză țara noastră și mai spune că cetățenii ei nu se pot simți în siguranță pe teritoriul țărilor din Uniunea Europeană, iar arestarea bărbatului ar fi un alt exemplu de discriminare.

„Acest incident constituie o nouă confirmare a faptului că, în prezent, cetățenii Rusiei nu se pot simți în siguranță nici măcar atunci când se află în mod legal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. În orice moment, aceștia riscă să devină victime ale unor persecuții nejustificate și provocări din partea serviciilor de informații occidentale”, mai scrie Ambasada.

Activitățile bărbatului de supraveghere ar fi vizat mai multe baze militare românești și multinaționale din județele Cluj, Constanța, Călărași și Ilfov, precum și din București, iar acesta este acum în arest preventiv, pentru 30 de zile.

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