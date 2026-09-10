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Polițiștii români au sancționat un oraș cu 21 de puncte de amendă. Motivul este incredibil

Polițiștii români au anunțat sancționarea orașului Baia Mare. Motivul este incredibil: edilii au construit o pistă de biciclete fără acordul polițiștilor. Sancțiunea constă în 21 de puncte de amendă.
Polițiștii români au sancționat un oraș cu 21 de puncte de amendă. Motivul este incredibil
sursa foto: FB
Petru Mazilu
10 sept. 2026, 18:54, Social
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Sancțiunea a fost anunțată joi de Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

„La data de 22 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Maramureș au aplicat Municipiului Baia Mare o sancțiune contravențională prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni – 21 de puncte-amendă”, au transmis polițiștii.

Motivul sancțiunii: o pistă de biciclete

Motivul este amenajarea unei piste de biciclete fără acordul Poliției.

„Sancțiunea a fost aplicată pentru amenajarea, pe drumurile publice, a unor piste pentru biciclete fără avizul poliției rutiere, măsura vizând întregul tronson de piste pentru biciclete nou amenajat”, au mai arătat polițiștii.

Poliția și articolul de lege

Ei au prezentat și articolul de lege conform căruia a fost stabilită sancțiunea.

„Fapta a fost reținută prin raportare la prevederile art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, potrivit cărora: Semnalizarea și amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către administratorul drumului respectiv și se efectuează numai cu avizul poliției rutiere”, au precizat polițiștii.

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