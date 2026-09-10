Șofer octogenar, mort după ce a intrat cu mașina într-un stâlp din Mamaia

Polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră de la IPJ Constanța au fost sesizați joi, în jurul orei 16.30 cu privire la producerea unui accident rutier, pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia.

„Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 79 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, în stațiunea Mamaia, dinspre Constanța către Năvodari, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției către dreapta, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp din beton”, a transmis IJP Constanța.

În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto.Polițiștii au întocmit un dosar penal și vor cerceta împrejurările în care s-a produs accidentul.