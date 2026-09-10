Fâșia Gaza: O familie cu doi copii a fost ucisă într-un atac aerian israelian

„Trupurile a patru membri ai familiei Ahmad au fost găsite (…) după ce un atac aerian israelian a lovit o casă din zona Beit Lahia, în nordul Fâșiei Gaza”, a anunțat Spitalul Al-Shifa, citat de AFP.

Victimele sunt un bărbat, o femeie și cei doi copii ai lor, în vârstă de 8 și 12 ani.

Atacul a fost confirmat de o sursă palestiniană, însă forțele militare israeliene au precizat că au demarat un proces de verificare privind victimele atacului.

Bilanțul conflictului și fragilitatea armistițiului

Războiul declanșat după atacurile conduse de Hamas la 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian, soldate cu peste 1.200 de morți, a cauzat în trei ani peste 73.000 de decese în Gaza.

Cifrele sunt furnizate de Ministerul Sănătății controlat de Hamas, statistica fiind considerată credibilă de instituțiile Organizației Națiunilor Unite.

Deși în octombrie 2025 a intrat în vigoare un armistițiu mediat de Statele Unite ale Americii, operațiunile israeliene în enclavă au continuat aproape zilnic.

Potrivit autorităților sanitare, de la intrarea în vigoare a armistițiului, peste 1.300 de persoane au fost ucise de armata israeliană.

De partea cealaltă, IDF a a raportat moartea a cinci militari și a unui angajat civil.