„Plângem pentru muntele nostru”: Dezastrul inundațiilor din Nepal s-ar putea repeta pe Mont Blanc, din cauza schimbărilor climatice

Timp de secole, comunitățile montane franceze și italiene de pe flancurile celui mai înalt vârf din Europa de Vest au privit ghețarii și zăpada aparent eterne care au dat colosului numele: Mont Blanc, muntele alb.

Însă, potrivit AP, acest peisaj este demontat cu o viteză alarmantă de încălzirea climatică.

Permafrostul, afectat de temperaturile ridicate

Valurile de căldură record înregistrate în Europa în această vară au afectat puternic permafrostul. Timp de milenii, acesta a acționat ca un lipici pentru peisajul alpin.

Stâncile care se dezghețau s-au destrămat pe măsură ce frigul de la mare altitudine a făcut loc temperaturilor mai ridicate, provocând căderi de stânci din înălțimi. O râpă periculoasă, predispusă la formarea de stânci, pe care alpiniștii o înfruntă de mult timp în ascensiunile către vârf, la 4.805 metri înălțime, a devenit temporar impracticabilă.

„Plângem pentru muntele nostru, pentru felul în care se schimbă. Ne lovește în stomac”, a spus Stéphane Bozon, viceprimar în Chamonix-Mont-Blanc. Acesta este un oraș francez de la poalele gigantului care se întinde la granița dintre Franța și Italia.

Căderi de pietre observate în luna iulie

„De la mijlocul lunii iulie, am observat o creștere a căderilor de pietre. Am văzut zone care au devenit dificil de accesat din cauza retragerii ghețarilor și a topirii zăpezii de pe ghețari, cu deschiderea crevaselor și prăbușiri de pietre, care au făcut ca unele zone să fie dificil de accesat sau de traversat”, a declarat el pentru Associated Press.

Fiecare grad de încălzire poate avea un impact supraestimat. Pe vârful Aiguille du Midi, care se ridică la o altitudine de 3.842 de metri în lanțul muntos Mont Blanc, temperaturile medii pentru luna iulie au crescut vertiginos. De la o temperatură scăzută de 1,6°C în 1994, media lunară pentru luna iulie a fost cea mai caldă înregistrată vreodată, ajungând la 3,3°C, potrivit Météo France, serviciul național de meteorologie.

Cresc șansele producerii unor catastrofe

Inundațiile din 26 august care au cuprins Nepalul și China au fost declanșate după ce prăbușirea rocilor de bază și a gheții glaciare a trimis resturi și apă în valuri prin mai multe râuri din Himalaya. Evaluările inițiale ale multor oameni de știință arată că schimbările climatice au jucat un rol cheie în crearea condițiilor pentru catastrofă.

Pe măsură ce temperatura medie globală a Pământului crește din cauza arderii petrolului, gazelor și cărbunelui, cresc și șansele unor astfel de dezastre.

Bozon spune că orașul său trebuie să se pregătească urgent pentru „scenarii grave” în care bucăți de ghețar sau munte ar putea cădea asupra zonelor locuite.

„Trebuie să ne mișcăm destul de repede pentru că această vară ne-a zguduit și an de an suntem zguduiți de retragerea ghețarilor”, a spus el.