August a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global

Temperatura medie la nivel mondial a fost luna trecută cu 1,65 grade Celsius peste nivelul din perioada preindustrială, potrivit Copernicus, programul european de observare a Pământului, scrie Politico.

Singura altă lună în care temperatura medie globală a ajuns la același nivel a fost iulie 2023.

Copernicus a explicat că temperaturile record au fost provocate de „încălzirea globală generată de arderea combustibililor fosili”, dar și de creșterea temperaturii apei la suprafața Oceanului Pacific, asociată unui fenomen El Niño puternic.

„Împreună cu temperaturile record de la suprafața mărilor și cu cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată în Europa de Vest, aceste date arată cum schimbările climatice provoacă fenomene extreme atât în atmosferă, cât și în oceane”, a declarat Samantha Burgess, coordonatoare pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, instituția care a realizat cercetarea pentru Copernicus.

Emisiile globale continuă să crească

August a încheiat o vară europeană marcată de temperaturi record, valuri de caniculă, incendii de vegetație și secetă. În același timp, emisiile de gaze cu efect de seră continuă să crească la nivel mondial.

Emisiile globale de gaze cu efect de seră generate de activitățile umane au crescut anul trecut cu 0,7%, a anunțat luni Comisia Europeană. Dacă acest ritm se menține, încălzirea globală ar putea ajunge la 1,5 grade Celsius până la sfârșitul deceniului.

Statele Unite au înregistrat cea mai mare creștere, emisiile crescând cu 2,2% în 2025.

În China, cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, emisiile au crescut cu 0,1% în 2025. În India, acestea au scăzut cu 0,2%, iar în Uniunea Europeană au fost, de asemenea, cu 0,2% mai mici, potrivit Comisiei Europene.

August a adus temperaturi record pe uscat și pe mare

Datele Copernicus iau în calcul atât temperatura aerului, cât și temperatura de la suprafața mărilor la nivel global.

Temperatura medie a aerului la suprafața globului a ajuns în august la 16,96 grade Celsius, egalând cea mai ridicată valoare lunară înregistrată vreodată. Nivelul a fost cu 0,85 grade Celsius peste media perioadei 1990-2020.

Temperatura medie la suprafața mărilor a ajuns la 21,07 grade Celsius, egalând, la rândul său, recordul anterior.

Vara anului 2026 a fost a treia cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Europa și cea mai călduroasă din istorie în Europa de Vest.