Patriarhia Română reacționează la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere a rolului și importanței slujirii clericale

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a reacționat, joi, la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului Național, care a fost adoptat tacit de Senat și a intrat, în această săptămână, în dezbaterea Camerei Deputaților.

Patriarhia Română susține că proiectul de lege referitor la Ziua Drapelului Național a fost elaborat fără o consultare prealabilă cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, deși documentul include prevederi referitoare la acte de cult.

„În mod regretabil, proiectul de lege referitor la Ziua Drapelului Național a fost realizat fără o consultare prealabilă cu Patriarhia Română. Dacă această consultare, incontestabil necesară, ar fi fost realizată, atunci proiectul actual nu ar fi conținut un text de rugăciune de binecuvântare a drapelului creat fără a se ține cont de recomandările și formele deja uzitate liturgic de Biserica Ortodoxă Română și, de asemenea, nu ar fi inclus propunerea total neîntemeiată ca această rugăciune și actul de binecuvântare a drapelului să poată fi împlinite (în eventuala absență a preotului!) și de profesorul de religie sau alt laic aflat la fața locului”, a scris Agachi în mesajul publicat pe Facebook.

Patriarhia critică în special propunerea ca rugăciunea și actul de binecuvântare a drapelului să poată fi realizate, în lipsa unui preot, de profesorul de religie sau de un alt laic prezent la ceremonie.

„Faptul din urmă denotă o necunoaștere a rolului și importanței slujirii clericale și a vieții liturgice a Bisericii”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Patriarhia Română: Sperăm ca viitoarele proiectele să fie elaborate în urma consultării cu instituția noastră

Reprezentantul Patriarhiei consideră că, pe viitor, proiectele legislative care implică acte de cult sau participarea directă a clerului ar trebui elaborate în urma consultării cu Patriarhia Română.

„Sperăm că, pe viitor, eventualele proiecte de lege care implică acte de cult sau participarea directă a clerului să fie realizate în consultare și cu Patriarhia Română pentru a nu se mai ajunge la situația nedorită în care propunerile inițiale să fie neîntemeiate liturgic și canonic, iar modificările absolut necesare să poată fi aduse doar în faza finală a dezbaterilor. Experiența pastorală și liturgică a Bisericii trebuie valorificată, nu modificată arbitrar fără o consultare amănunțită și argumentată. Altfel, rezultatul final nu va fi deloc unul temeinic ancorat în viața și învățătura creștină”, a mai precizat Agachi.

Patriarhia Română va propune modificări ale proiectului de lege

Patriarhia Română anunță că va înainta propuneri de modificare a proiectului de lege, atât în ceea ce privește textul rugăciunii de binecuvântare a drapelului, cât și prevederea referitoare la posibilitatea ca aceasta să fie săvârșită de laici.

„Așadar, vor fi înaintate propuneri clare de modificare a proiectului de lege, respectiv a rugăciunii de binecuvântare a drapelului, precum și eliminarea prevederii ca această rugăciune și actul de binecuvântare să poată fi realizate și de laicii prezenți, în condițiile în care ambele pot fi împlinite doar de clerici”, a conchis Adrian Agachi.

Ce prevede proiectul AUR privind Ziua Drapelului Național

Un proiect de lege inițiat de AUR, adoptat de Senat în 2023, a fost introdus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților din această săptămână, deși comisiile de specialitate nu au întocmit încă raportul asupra propunerii.

Inițiativa privind proclamarea Zilei Drapelului Național al României prevede amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute Drapelul Național și sancțiuni de 20.000 de lei pentru instituțiile media care nu alocă 30 de minute de emisie în ziua dedicată sărbătoririi drapelului.

De asemenea, proiectul mai prevede amenzi de până la 30.000 de lei pentru autoritățile locale care nu amenajează, în termen de 45 de zile de la promulgarea legii, un loc public care să poarte denumirea „Piața Tricolorului”.

În proiect este prevăzut și stabilește și textul rugăciunii care ar urma să fie rostită la ceremonii, fie de preoți, fie de persoane care nu aparțin clerului: „Dumnezeul nostru, Doamne Preaputernice, Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, binecuvântează Drapelul Național al României! Că sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”.