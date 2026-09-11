11 septembrie 2001: Un președinte în criză, o America îngrozită. Legendarul discurs al lui George W. Bush

Președintele SUA, George W. Bush era într-o vizită oficială, însoțit de presă, la o școală primară din Florida, un eveniment de rutină cu elevi, pentru promovarea politicilor de educație, potrivit Reuters.

„În timp ce președintele se întâlnea cu personalul și elevii, eu mă aflam într-un centru de presă din apropiere, amenajat pentru jurnaliști. Am urmărit o transmisiune televizată în direct care arăta fumul care ieșea din unul dintre turnurile gemene ale World Trade Center din New York. Acesta fusese lovit de un avion, într-un incident pe care inițial l-am considerat un accident. Apoi, în timp ce priveam, un al doilea avion s-a prăbușit”, își amintește jurnalistul Steve Holland, care îl însoțea pe președibtele Bush.

Potrivit reporterului, Bush se afla la școală, citindu-le copiilor. Camerele de filmat au surprins expresia șocată de pe chipul său în momentul în care un consilier de la Casa Albă a intrat în clasă și i-a șoptit despre al doilea avion, spunându-i: „America este atacată”.

Bush, care era președinte de 8 luni în care nu fusese pus la încercare, s-a pomenit cu cel mai mare atac asupra SUA, încă de la Pearl Harbour, din 1941.

Momentul a fost unul de cotitură în mandatul lui Bush. Liderul SUA a arătat o serie de emoții, de la groază și furie pentru atacuri, la durere și lacrimi pentru victime și promisiuni că cei vinovați vor plăti.

Au deturnat avioane și le-au izbit în Turnurile Gemene și Pentagon

La 11 septembrie 2001, grupuri de teroriști au asediat patru avioane comerciale, aeronave pe care le-au folosit drept kamikaze, izbindu-le în Turnurile Gemene din World Trade Center din New York și clădirea Pentagonului din Washington DC. Ultimul dintre avioane ar fi trebuit să atace sediul Congresului SUA, însă pasagerii au opus rezistență, iar avionul s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania.

În urma atacurilor, turnurile gemene au luat foc, cu civilii de la etajele superioare blocați înăuntru, iar cele două clădiri de 110 etaje s-au prăbușit.

În urma atacurilor, 2,977 de civili au murit, dintre care 246 de persoane aflate la bordul avioanelor, 2,606 la Turnurile Gemene și 125 de persoane la Pentagon. Atacul a fost revendicat de Al-Qaeda, iar în operațiune au fost implicați 19 teroriști.

Panica a cuprins Washingtonul. Norii de fum de la Pentagon au stârnit temeri legate de bombe plasate în mașini. Casa Albă a fost evacuată, iar Serviciul Secret le-a spus angajatelor să-și scoată pantofii cu toc și să fugă.

Bush s-a adresat națiunii

Aflat în Florida, Bush a fost a fost supus protocolului de securitate, iar Președintele SUA a zburat cu un avion al Forțelor Aeriene ale SUA în Nebraska, acolo unde a ținut, din buncăr, o teleconferință cu specialiști în Securitate și vicepreședintele Dick Cheney.

Ulterior, el s-a întors la Washington, acolo unde s-a adresat Americii din Biroul Oval.

„Imaginile cu avioane care se izbesc de clădiri, cu incendii și cu structuri uriașe care se prăbușesc ne-au umplut de neîncredere, de o tristețe teribilă și de o furie tăcută și neclintită”, a spus Bush.

În acea zi, spațiul aerian a fost închis. Presa s-a întors cu mașina în Capitală. Chiar și la 14 ore de la tragedie, în clădirea Pentagonului era o gaură uriașă fumegândă.

„Vă aud!”

Trei zile mai târziu, la 14 septembrie 2001, președintele Bush avea să rostească un discurs care a rămas în istorie.

Turnurile încă ardeau, iar mirosul se simțea de la kilometri distanță. Clădirile din jur slăbiseră din cauza exploziei și existau temeri că s-ar putea prăbuși. Președintele George W. Bush era în zona devastată, însoțit de primarul New Yorkului de la acea vreme, Rudy Giuliani.

Un strat gros de cenușă acoperea străzile, trotuarele și umerii pompierilor epuizați.

Stând pe rămășițele unei mașini de pompieri, Bush le-a spus echipajelor de urgență că Statele Unite se aflau acum în război cu militanții islamiști.

24 years ago, President George W. Bush gave the historic bullhorn speech at Ground Zero after 3,000 Americans were killed on 9/11: ‘I can hear you. The rest of the world hears you. And the people who knocked these buildings down will hear all of us soon.’ We will #NeverForget. pic.twitter.com/IsIqSF7qzl — Republican Study Committee (@RepublicanStudy) September 11, 2025

„Vă aud! Vă aud! Restul lumii vă aude! Iar cei care au dărâmat aceste clădiri ne vor auzi pe toți în curând!”, a declarat Bush, prin megafon.

După legendarul discurs G.W. Bush și-a petrecut mandatul încercând să prevină un alt atac terorist. A primit critici pentru tacticile dure de interogare aplicate unor suspecți militanți islamiști, iar invazia sa din Irak din 2003 a fost considerată de mulți o greșeală costisitoare.

Faptul că teroriștii au reușit să deturneze cele 4 avioane a scos la iveală vulnerabilități de securitate. După tragedie, au fost adoptate de siguranță sporite în aeroporturi și clădiri publice.

Chiar și la un sfert de secol după tragedia din 11 septembrie 2001, reporterul Reuters încă mai are acei pantofii plini de funingine de atunci. I-a păstrat într-o pungă, pe fundul unui dulap. Recunoaște că nu-i poate arunca.