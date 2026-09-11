Grindeanu, despre proiectul privind Ziua Drapelului: „Nu încurajez lucruri de acest tip. Patriotismul poți să ți-l arăți și nefăcând gesturi de acest tip”

„Am văzut subiectul ieri. E un proiect, cred că inițiat de un senator AUR, dacă nu mă înșel. Dar nu sunt neapărat adeptul și nu încurajez lucruri de acest tip”, a declarat vineri Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat că patriotismul nu trebuie demonstrat prin astfel de gesturi.

„Patriotismul, dragostea de țară, poți să ți-o arăți și nefăcând gesturi de acest tip”, a spus Grindeanu.

Ce prevede proiectul

Proiectul, adoptat de Senat în 2023, a fost introdus pe ordinea de zi a Camerei Deputaților în această săptămână.

Inițiativa privind proclamarea Zilei Drapelului Național al României prevede amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute Drapelul Național și sancțiuni de 20.000 de lei pentru instituțiile media care nu alocă 30 de minute de emisie în ziua dedicată sărbătoririi drapelului.

Proiectul mai prevede amenzi de până la 30.000 de lei pentru autoritățile locale care nu amenajează, în termen de 45 de zile de la promulgarea legii, un loc public care să poarte denumirea „Piața Tricolorului”.

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut o primă reacție referitoare la proiectul privind drapelul național. Patriot nu este cel care face paradă cu acest lucru, ci omul care își întreține familia, a spus Bolojan.